İhanetin fotoğrafı

BAŞKASIYLA EL ELE

2012’de büyük aşkı, eski model ve oyuncu Jessica Biel'la evlenen şarkıcının fotoğrafları, ‘ihanetin fotoğrafı’ başlığıyla manşetleri süsledi. Ayrıca Timberlake'in parmağında alyans olmaması da dikkat çekti. Timberlake'e yakın bir kaynak, şarkıcının rol arkadaşıyla duygusal bir yakınlaşma yaşamadığını iddia etti. İhanete uğrayan Biel ise henüz açıklama yapmadı.