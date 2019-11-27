27 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 22:49:23
İhanetin fotoğrafı
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake'in, rol arkadaşı oyuncu Alisha Wainwright'ın bir mekanda eğlenirken el ele görüntülenmesi, magazin gündemine bomba gibi düştü.
BAŞKASIYLA EL ELE
2012’de büyük aşkı, eski model ve oyuncu Jessica Biel'la evlenen şarkıcının fotoğrafları, ‘ihanetin fotoğrafı’ başlığıyla manşetleri süsledi. Ayrıca Timberlake'in parmağında alyans olmaması da dikkat çekti. Timberlake'e yakın bir kaynak, şarkıcının rol arkadaşıyla duygusal bir yakınlaşma yaşamadığını iddia etti. İhanete uğrayan Biel ise henüz açıklama yapmadı.
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