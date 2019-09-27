İflasın faturası 700 milyon TL

  • Bist 100
    101940
  • Dolar
    5,6682
  • Euro
    6,1953
  • Altın
    274,8150
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi
1 milyar 385 milyon liralık Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 1 milyar 385 milyon liralık Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz
Yuto Nagatomo derbide ilk 11'de olacak Yuto Nagatomo derbide ilk 11'de olacak
Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu
İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
Dilenmeyip sokakları temizledi diye ceza aldı! Dilenmeyip sokakları temizledi diye ceza aldı!
Deniz aygırı Rus bilimcileri batırdı Deniz aygırı Rus bilimcileri batırdı
Başkan Erdoğan’dan kaçamadı: Prens’ten Kaşıkçı cinayeti itirafı Başkan Erdoğan’dan kaçamadı: Prens’ten Kaşıkçı cinayeti itirafı
Tunceli müzeye kavuşuyor Tunceli müzeye kavuşuyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'de aşılama sayesinde her yıl 14 bin ölüm engelleniyor Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'de aşılama sayesinde her yıl 14 bin ölüm engelleniyor
Uzmanından 'Her gün süt tüketin' önerisi Uzmanından 'Her gün süt tüketin' önerisi
Türkiye ve ABD arasında yeni gerilim! 'Türkiye'yi durdurduk' Türkiye ve ABD arasında yeni gerilim! 'Türkiye'yi durdurduk'
GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı
350 turizm firması Van'da buluştu 350 turizm firması Van'da buluştu
Türkiye, Filistin ve UNRWA'ya destek vermeye devam edecek Türkiye, Filistin ve UNRWA'ya destek vermeye devam edecek
Filistin'den Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasına tepki Filistin'den Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasına tepki
Abbas'tan İsrail'e 'ilhak' uyarısı: Yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur Abbas'tan İsrail'e 'ilhak' uyarısı: Yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur
Macron'dan 'Jacques Chirac' açıklaması Macron'dan 'Jacques Chirac' açıklaması
ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot ve asker sevkiyatı ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot ve asker sevkiyatı
Amasya'da yabancı isimli iş yerlerine ruhsat verilmeyecek Amasya'da yabancı isimli iş yerlerine ruhsat verilmeyecek
Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti
Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu
İstanbul'da bir deprem daha! İstanbul'da bir deprem daha!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 01:26:14

İflasın faturası 700 milyon TL

Dünyanın en büyük tur operatörü Thomas Cook’un iflası, İngiliz hükümetine pahalıya patladı. Binlerce mağdurun ülkelerine geri dönmeleri için 100 milyon sterlin harcandı. 

SİGORTA YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK

178 yıllık turizm şirketi Thomas Cook, 2.1 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyince, geçtiğimiz günlerde iflas ettiğini duyurmuştu. Dünya genelinde 600 bin turist mağdur olmuş, İngiliz hükümeti vatandaşlarını tahliye etmek için uçak seferleri düzenlemişti. Ancak bu durum pahalıya patladı. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yaklaşık 100 milyon sterlin (700 milyon TL) harcandığını belirterek, “Bu maliyeti kredi kartları ve seyahat sigortaları yoluyla tahsil etmenin yollarına bakacağız” dedi.

ALACAKLI OTELLER ENDİŞELİ

Bakan Shapps, şirketin batmasının ardından yeni düzenlemelerin yapılarak ileride şirketlerin iflas sürecinin daha iyi yönetilmesinin gerektiğini söyledi. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Dame Deirdre Hutton ise yaklaşık 1.7 milyar sterlin borcu olan şirketten toplamda 338 milyon sterlin alacaklı olan otel yöneticilerinin durumdan oldukça endişeli olduğunu ifade etti. Şirketin iflasını açıklanmasının ardından Almanya'daki iştiraki olan Thomas Cook GmbH da iflasını istemişti. 

Yöneticilere soruşturma

İngiliz hükümeti, şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatı verdi. Öte yandan İngiliz basınında, şirket yöneticilerine son 5 yıl içinde toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri ülke gündemine düştü.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ