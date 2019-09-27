İflasın faturası 700 milyon TL

SİGORTA YOLUYLA TAHSİL EDİLECEK

178 yıllık turizm şirketi Thomas Cook, 2.1 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyince, geçtiğimiz günlerde iflas ettiğini duyurmuştu. Dünya genelinde 600 bin turist mağdur olmuş, İngiliz hükümeti vatandaşlarını tahliye etmek için uçak seferleri düzenlemişti. Ancak bu durum pahalıya patladı. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yaklaşık 100 milyon sterlin (700 milyon TL) harcandığını belirterek, “Bu maliyeti kredi kartları ve seyahat sigortaları yoluyla tahsil etmenin yollarına bakacağız” dedi.

ALACAKLI OTELLER ENDİŞELİ

Bakan Shapps, şirketin batmasının ardından yeni düzenlemelerin yapılarak ileride şirketlerin iflas sürecinin daha iyi yönetilmesinin gerektiğini söyledi. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Dame Deirdre Hutton ise yaklaşık 1.7 milyar sterlin borcu olan şirketten toplamda 338 milyon sterlin alacaklı olan otel yöneticilerinin durumdan oldukça endişeli olduğunu ifade etti. Şirketin iflasını açıklanmasının ardından Almanya'daki iştiraki olan Thomas Cook GmbH da iflasını istemişti.

Yöneticilere soruşturma

İngiliz hükümeti, şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatı verdi. Öte yandan İngiliz basınında, şirket yöneticilerine son 5 yıl içinde toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri ülke gündemine düştü.