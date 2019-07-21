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21 Temmuz 2019 Pazar 14:23:27 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:26:43

İdlib'in sesini dünyaya duyuran Enes Diyab, Rus saldırısında hayatını kaybetti

Suriye'de Sivil Savunmanın (Beyaz Baretliler) medya çalışmalarını yürüten ve AA için de serbest habercilik yapan Enes Diyab, Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Hımeymim üssünden havalanan Rus savaş uçakları İdlib'in Han Şeyhun ilçesine hava saldırısı düzenledi. 

Sivil Savunmanın medya çalışmalarını yürüten ve AA için de serbest habercilik yapan Enes Diyab, memleketine düzenlenen bu saldırıda görev başındayken yaşamını yitirdi.

Diyab, geçen sene rejim saldırısında ayağından yaralanmış ve tedavisi Türkiye'de yapılmıştı. 

Diyab'ın İdlib'deki saldırılarda çektiği çok sayıda fotoğraf ve video, dünyanın önde gelen basın yayın organlarınca yayımlanmıştı.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, Diyab'ın ölümüne ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada, "Enes, Han Şeyhun kimyasal silah katliamının görgü tanıklarındandı. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerde korkusuzca çalışırdı. İdlib ve Suriye'nin durumunu dünyaya duyurmayı şiar edinmişti." dedi.

Yusuf, Diyab'ın ayağından vurulduktan sonra da memleketine dönerek aynı gayretle çalışmayı sürdürdüğünü vurguladı. 

22 yaşında ve bekar Diyab'ın ailesi, İdlib'de ikamet ediyor. 

Han Şeyhun ilçesi, son üç gündür rejim ve Rus güçleri tarafından karadan ve havadan aralıksız şekilde hedef alınıyor. 

Mustafa Hac Yusuf, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Han Şeyhun'da sadece hayvanlar yaşıyor olmasına rağmen hava ve kara saldırıları durmadı. Savaş uçakları iki günde onlarca hava saldırısı düzenledi. Rejim ve destekçileri Han Şeyhun'u haritadan silmeye çalışıyor." değerlendirmesini yapmıştı.

Han Şeyhun, 4 Nisan 2017'deki kimyasal silah katliamıyla dünyanın gündemine oturmuştu. Rejimin saldırısında, 100'den fazla sivil ölmüştü.

- İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Rejim güçleri, Rusya'nın yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de Ankara ve Moskova yönetimleri arasında imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Söz konusu tarihten itibaren Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

AA

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