  • Bist 100
    102686
  • Dolar
    5,5603
  • Euro
    6,2043
  • Altın
    254,9320
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hafter'in "Trablus'a dış destekli hava saldırısı hazırlığında olduğu" iddiası Hafter'in "Trablus'a dış destekli hava saldırısı hazırlığında olduğu" iddiası
THY'den Afrika'da yeni hat THY'den Afrika'da yeni hat
ÖABT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı ÖABT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Denizli Pamukkale'de hurda deposundaki yangın söndürüldü Denizli Pamukkale'de hurda deposundaki yangın söndürüldü
"İdlib'in 90 günden uzun süredir bombalanması kıyıma neden oldu" "İdlib'in 90 günden uzun süredir bombalanması kıyıma neden oldu"
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Terörle mücadele hukuk içerisinde yürütülüyor Kamu Başdenetçisi Malkoç: Terörle mücadele hukuk içerisinde yürütülüyor
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 1,18 ton uyuşturucu ele geçirildi İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 1,18 ton uyuşturucu ele geçirildi
Muğla'da satılık köpek ilanlarıyla dolandırıcılık Muğla'da satılık köpek ilanlarıyla dolandırıcılık
Son dakika... Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi Son dakika... Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi
Bozcaada’da gün batımında nikah ve evlilik teklifi Bozcaada’da gün batımında nikah ve evlilik teklifi
Muğla Bodrum'da 37 düzensiz göçmen yakalandı Muğla Bodrum'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
Yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü Yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk fidan dikme hedefini ikiye katladı Milli Eğitim Bakanı Selçuk fidan dikme hedefini ikiye katladı
Yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü Yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü
CHP'li başkan, kardeşini belediye şirketi müdürü yaptı CHP'li başkan, kardeşini belediye şirketi müdürü yaptı
İran'dan Trump'a "Bolton'un savaşa susamışlığını reddet" mesajı İran'dan Trump'a "Bolton'un savaşa susamışlığını reddet" mesajı
Para dolu çantayı sahibine teslim eden işçi ödüllendirildi Para dolu çantayı sahibine teslim eden işçi ödüllendirildi
CHP'li belediyelerden sonra HDP ve DP'lilerde işçi kıyımına başladı CHP'li belediyelerden sonra HDP ve DP'lilerde işçi kıyımına başladı
Anayasa Mahkemesinin akademisyenlerle ilgili kararının gerekçesi Anayasa Mahkemesinin akademisyenlerle ilgili kararının gerekçesi
Bakan Selçuk: Kamu işçisinin zam pazarlığı inşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır Bakan Selçuk: Kamu işçisinin zam pazarlığı inşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır
Doç. Dr. Akın: İlk 6 ay sadece anne sütü Doç. Dr. Akın: İlk 6 ay sadece anne sütü
Erbil'e 5 bin güvenlik kamerası yerleştirilecek Erbil'e 5 bin güvenlik kamerası yerleştirilecek
Katy Perry'nin hit şarkısı Dark Horse, çalıntı mı? Katy Perry'nin hit şarkısı Dark Horse, çalıntı mı?
Mevsimlik fındık işçileri verimli bir sezon geçmesini bekliyor Mevsimlik fındık işçileri verimli bir sezon geçmesini bekliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Temmuz 2019 Salı 19:51:11 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 19:56:00

"İdlib'in 90 günden uzun süredir bombalanması kıyıma neden oldu"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, "Suriye hükümeti ve Rusya'nın sözde gerginliği azaltma bölgesi İdlib'i 90 günden uzun süredir bombalaması kıyıma neden oldu." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'de rejimin ve Rusya'nın gerginliği azaltma bölgesi İdlib'i 90 günden uzun süredir bombalamasının ''kıyıma'' neden oldunu belirterek, ''Uydu görüntüleri 17 köyün tamamen yıkıldığını ve boşaldığını gösteriyor.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni, Suriye'deki insani duruma ilişkin bilgilendiren Lowcock, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde devam eden saldırılara dikkati çekerek, hava saldırıları düzenleyen rejim ve destekçisi Rusya ile saldırılar karşısında sessiz kalan BM Güvenlik Konseyi'ne eleştiriler yöneltti.

Lowcock, BM'nin defalarca yaptığı uyarılara rağmen sivillere, okul ve hastanelere yönelik saldırıların devam ettiğini belirterek, "Suriye hükümeti ve Rusya'nın sözde gerginliği azaltma bölgesi İdlib'i 90 günden uzun süredir bombalaması kıyıma neden oldu." ifadesini kullandı.

Çatışmaların neden olduğu hasarı uydu görüntülerinin de ortaya koyduğunu kaydeden Lowcock, "Neredeyse tüm binalar üç ayda yıkıldı. Uydu görüntüleri 17 köyün tamamen yıkıldığını ve boşaldığını gösteriyor." diye konuştu.

"Yine omuzlarınızı mı silkeceksiniz"

Lowcock, ayrıca terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın İdlib'de varlığını sürdürdüğünü ancak her bir savaşçının bulunduğu alanda en 100 sivilin de yaşadığını belirtti.

İdlib'deki saldırılar karşısında sessiz kalan BM Güvenlik Konseyi'ni de eleştiren Lowcock, şöyle devam etti:

"Güvenlik Konseyi şimdiye kadar yapılan tüm çağrıları görmezden geldi. Neler olduğunu görüyorsunuz ve gözleriniz önünde devam eden kıyım karşısında 90 gündür hiçbir şey yapmıyorsunuz. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'nin de dediği gibi, yine omuzlarınızı mı silkeceksiniz yoksa İdlib'in çocuklarına kulak asıp bir şey yapacak mısınız?"

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü. Rejim ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağına (SNHR) göre, rejim ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivil yaşamını yitirdi.

AA

CHP'li başkan, kardeşini belediye şirketi müdürü yaptı
İran'dan Trump'a "Bolton'un savaşa susamışlığını reddet" mesajı
Bakan Selçuk'tan kamu işçisine zam pazarlığı açıklaması
TCG Bayraktar, Barselona'dan ayrıldı
Yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü
"İlk 6 ay sadece anne sütü"
'Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmayı FETÖ sonlandırdı'
Genç kadına markette iğrenç taciz
"Fırat'ın doğusuna askeri harekat kaçınılmazdır"
Geri dönüş başladı: 3 ayda 10 milyar dolar geldi
İslamoğlu'na Diyanet'ten çok sert Hz. Hatice tepkisi
İşte kuzeninin vurulduğu an! 'Palalı Sabri' hakkında şok iddia
ABD düğmeye bastı! Asker talebinde bulundular!
Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya'yı kızdıran yorum
Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin kurbanlarını 40 ülkeye ulaştıracak
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Bu tuzağa düşmeyin!
Türkiye'den flaş bir hamle daha
Piyasalar için 11 yıl sonra bir ilk
Türkiye'den hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler!
Emekliye 1.159 TL! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ