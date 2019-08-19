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19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:58:59 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:02:24

İdlib'e yönelik yoğun hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi

Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki yerleşimlere yönelik yoğun hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti.

Rejim ve destekçilerinin, Marratinnuman ve Han Şeyhun ilçesine, Temaniye beldesi, Marrıthırme, Cibala, Bsida, Rekaya, Nukeyyer, Hiş ve Deyr Şarki köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalındaki Kefer Zita ve Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve Rusya'nın hava saldırılarında Maarratinnuman'da ve Hiş'de 3'er olmak üzere 6 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları da İdlib'in Marratinnuman ilçesi ile Hiş köyüne saldırı düzenledi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'in martında muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürüyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

(AA)

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