  • Bist 100
    102556
  • Dolar
    5,7173
  • Euro
    6,3769
  • Altın
    260,6420
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Polonyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi Polonyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi
İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
Selde hayatını kaybeden anne ve 2 kızı gözyaşları içerisinde toprağa verildi Selde hayatını kaybeden anne ve 2 kızı gözyaşları içerisinde toprağa verildi
Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı
'Çocuklar için hastane okulları oluşturmaya çalışıyoruz' 'Çocuklar için hastane okulları oluşturmaya çalışıyoruz'
Falcao'da sıcak gelişme! Monaco resmen açıkladı Falcao'da sıcak gelişme! Monaco resmen açıkladı
THY'nin üçüncü 'rüya uçağı' İstanbul'da THY'nin üçüncü 'rüya uçağı' İstanbul'da
S&P ve Moody's Johnson'dan rahatsız oldu S&P ve Moody's Johnson'dan rahatsız oldu
Bursa'da bir apartmanın çatı katında yangın çıktı Bursa'da bir apartmanın çatı katında yangın çıktı
Gazze'de su krizi tehlikeli boyutlara ulaştı Gazze'de su krizi tehlikeli boyutlara ulaştı
Meteoroloji hava durumu ile ilgili saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor... Meteoroloji hava durumu ile ilgili saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor...
MEB'den kitap okuyan öğrencilere ücretsiz gençlik kampı MEB'den kitap okuyan öğrencilere ücretsiz gençlik kampı
AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı
BMMYK heyeti Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti BMMYK heyeti Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti
Düzce'deki felakette arama çalışmalarına ara verildi Düzce'deki felakette arama çalışmalarına ara verildi
Düzce'de tamir ettiği kepçenin altında kalan usta öldü Düzce'de tamir ettiği kepçenin altında kalan usta öldü
Siirt Şirvan'da baraj gölünde bir kişi boğuldu Siirt Şirvan'da baraj gölünde bir kişi boğuldu
Antalya Kumluca'da orman yangını Antalya Kumluca'da orman yangını
Türkiye Özbekistan ile 27 farklı alanda iş birliği yapacak Türkiye Özbekistan ile 27 farklı alanda iş birliği yapacak
Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi 1 Ağustos Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi 1 Ağustos
Liselilerin matematikteki başarısı olimpiyatlarda 4 madalya kazandırdı Liselilerin matematikteki başarısı olimpiyatlarda 4 madalya kazandırdı
Van'da KKKA şüphesiyle bir kişi hayatına kaybetti Van'da KKKA şüphesiyle bir kişi hayatına kaybetti
Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Basın mensuplarımızın her daim yanındayız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Basın mensuplarımızın her daim yanındayız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Temmuz 2019 Salı 19:52:21 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 19:55:11

İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor

Rusya ve Esed rejiminin Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yoğun saldırıları sürüyor. Hava ve kara saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Rusya ve Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yoğun saldırıları sürüyor. Hava ve kara saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve destekçileri gün içinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Kefer Zita, Marratinnuman, Han Şeyhun ilçeleri ile Der Sünbül, el Kinidde, Bsames, Bsenkul, Hiş, Cibala, Temaniya, Abidin, Bıdama, Naciyye ve Marzita köylerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Hava saldırıları sürerken, sivil can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, Esed rejiminin İdlib'in Marratinnuman, Han Şeyhun ilçeleri ile Der Sünbül, El Kinidde, Bsames, Bsenkul, Hiş, Cibala, Temaniya, Abidin, Bidama ve Naciyye köylerine, Rusya'nın da Han Şeyhun, Marratinnuman, Keferzita ilçeleri Marzita köyüne hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'in Serakib ve Marratinnuman ilçelerindeki pazar yerlerine dün düzenledikleri hava saldırılarında 50 sivil yaşamını yitirmişti.

İDLİP GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

(AA)

AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı
S&P ve Moody's'den İngiltere'ye uyarı geldi
Meteoroloji hava durumu ile ilgili saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor...
THY'nin üçüncü 'rüya uçağı' İstanbul'da
Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Bu nasıl kepazelik diyen yok! Az kalsın büyük kriz çıkıyordu!
O ülkeden hem tebrik hem de uyarı!
Falcao'da sıcak gelişme! Monaco resmen açıkladı
Türkiye'den İsrail'e sert çıkış!
MSB: ABD ile güvenli bölge tesis edilmesine yönelik çalışma bugün Ankara'da başladı
Bakan Selçuk'tan gençlere müjde
Bakan Kurum'dan Düzce açıklaması
Tuvalette yaşayan yaşlı adam sıcak yuvaya böyle kavuştu
Tarihe geçen operasyonda çarpıcı detaylar! FETÖ'cü komiser gözaltına alındı!
Fenerbahçe yeni ön liberosunu buldu! Sarı Lacivertliler Ibrahim Amadou ile anlaşmaya vardı
4 yılda 8 bin sivil öldürdüler: "Gurur duyuyoruz"
Bütün emeklilere 1.000 TL! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
Vicdansızlığın bu kadarı! Hamile kediyi Pitbul'un ağzına attı
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu
Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ