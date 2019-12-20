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20 Aralık 2019 Cuma 20:48:57 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 20:50:12

İdlib'e hava saldırıları sürüyor: 3 ölü

Suriye'de katil Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları Maarratünnan ilçesi ve kırsalı ile Cercenaz beldesi, Tel Mennis ve Tuh köylerine saldırı düzenledi. Esed rejiminin savaş uçakları da Maarratünnan ilçesi ile Han es Sübül, Marşurin, Gadafa, Marşimşe, Reyyan, Sırman, Katra,Deyr Şarki ve Bernan köylerini vurdu.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Maarratünnan ilçesinde 2 ve Deyr Şarki köyünde ise 1 sivil yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bombardıman sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, kasım ayından bu yana en az 180 bin sivil, Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

AA

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