  • Bist 100
    102837
  • Dolar
    5,6691
  • Euro
    6,3392
  • Altın
    256,4890
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık iskelet araştırılıyor: Böylesine daha önce rastlanmadı! Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık iskelet araştırılıyor: Böylesine daha önce rastlanmadı!
İdlib'e hava saldırıları: 6 ölü, 18 yaralı İdlib'e hava saldırıları: 6 ölü, 18 yaralı
Akıllı mühimmat 'Atom' göreve başlıyor Akıllı mühimmat 'Atom' göreve başlıyor
KPSS sonuçları açıklandı KPSS sonuçları açıklandı
'Aplysia depilans'lar Gökçeada'da görüntülendi 'Aplysia depilans'lar Gökçeada'da görüntülendi
Menfezin altına gizlenmiş 3 kilo esrar ele geçirildi Menfezin altına gizlenmiş 3 kilo esrar ele geçirildi
Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında son dakika açıklama Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında son dakika açıklama
İşe yaramayan insanları niçin eşekle kıyaslıyoruz? Gazeteci Yazar Turan Kışlakçı, 'Eşekname' isimli kitabıyla yanıtlıyor İşe yaramayan insanları niçin eşekle kıyaslıyoruz? Gazeteci Yazar Turan Kışlakçı, 'Eşekname' isimli kitabıyla yanıtlıyor
Baronun gizli yazışması: Sakin olmayan bunu yapamaz Baronun gizli yazışması: Sakin olmayan bunu yapamaz
Sivas bıçaklarıyla 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü Sivas bıçaklarıyla 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü
Halil Geyik için gereken para 3 günde toplandı! Yeni yüzü için soğukları bekliyor Halil Geyik için gereken para 3 günde toplandı! Yeni yüzü için soğukları bekliyor
Fatma Turgut'tan 'Aldattım, aldatıldım’ itirafı Fatma Turgut'tan 'Aldattım, aldatıldım’ itirafı
Son Dakika: Rusya: Türkiye'ye S-400 sevkiyatının ikinci aşaması gelecek aylarda gerçekleşecek Son Dakika: Rusya: Türkiye'ye S-400 sevkiyatının ikinci aşaması gelecek aylarda gerçekleşecek
Shinji Kagawa, Celta Vigo'ya transfer oluyor Shinji Kagawa, Celta Vigo'ya transfer oluyor
Galatasaray, Mariano'nun takımda kalmasına karar verdi Galatasaray, Mariano'nun takımda kalmasına karar verdi
Lille'den Yusuf Yazıcı için yeni teklif: 20 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay Lille'den Yusuf Yazıcı için yeni teklif: 20 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay
Galatasaray, Mbwama Samatta ile anlaştı! Falcao olmazsa imzalar atılacak Galatasaray, Mbwama Samatta ile anlaştı! Falcao olmazsa imzalar atılacak
Burak Yılmaz'ı transfer edemeyen Lecce, rotayı Khouma Babacar'a kırdı Burak Yılmaz'ı transfer edemeyen Lecce, rotayı Khouma Babacar'a kırdı
Husilerden Suudi Arabistan'daki karargaha balistik füze saldırısı Husilerden Suudi Arabistan'daki karargaha balistik füze saldırısı
Abdullah Avcı'nın Alexandru Epureanu ısrarı Abdullah Avcı'nın Alexandru Epureanu ısrarı
Rusya Büyükelçisi: Türkiye vatandaşlarına yönelik yeni vize kolaylığının yürürlüğe girmesi için birkaç güne ihtiyaç var Rusya Büyükelçisi: Türkiye vatandaşlarına yönelik yeni vize kolaylığının yürürlüğe girmesi için birkaç güne ihtiyaç var
Eski üsteğmenler ve polis müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı Eski üsteğmenler ve polis müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Damien Comolli ile Ersun Yanal zirvesinden 4 transfer çıktı Damien Comolli ile Ersun Yanal zirvesinden 4 transfer çıktı
Fenerbahçe, Mahmut Tekdemir için yaptığı teklifi 3 milyon Euro'ya yükseltti Fenerbahçe, Mahmut Tekdemir için yaptığı teklifi 3 milyon Euro'ya yükseltti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Temmuz 2019 Pazar 13:30:13 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:32:35

İdlib'e hava saldırıları: 6 ölü, 18 yaralı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları sürüyor. Rejimin, İdlib'in Eriha ilçesi ile Maarşurin köyüne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 6 sivil öldü, 18 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejimine ait savaş uçaklarının sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib'in Eriha ilçesi, Maarşurin ile Temlea köylerine, Hama ilinin Kefer Zita ile Latamine ilçelerine saldırılar düzenlediğini bildirdi.      

Gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da Hama'nın Kefer Zita ile Latmine ilçelerine saldırdı.      

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejimin düzenlediği hava saldırılarında Eriha ilçesinde 5 ve Maarşurin köyünde 1 olmak üzere toplam 6 sivil yaşamını yitirdi, 18 sivil yaralandı.      

Yoğun hava saldırıları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.      

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geçen hafta başından bu yana gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 102'e yükseldi.      

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum       

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.      

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.      

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.      

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.      

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.      

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.      

(AA)

KPSS sonuçları açıklandı
Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Rusya Büyükelçisi: Türkiye vatandaşlarına yönelik yeni vize kolaylığının yürürlüğe girmesi için birkaç güne ihtiyaç var
"Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı, iş dünyası adına müjdedir"
Minik fenomen Burak
ABD'de FETÖ'yü panikleten FBI dosyaları
Milli enerji hamlesi için dev hamle! Türkiye'nin en büyüklerinden olacak!
AYM’nin kararında Abdullah Gül izi
Yargıtay'dan emsal karar! İstifa etseniz de o ücreti alabilirsiniz!
Gezen tavuk üçkâğıdı!
Ciddi bir müdahaleye hazırlanıyorlar!
Müjde! Beklenen haber geldi!
İkinci Nainggolan çıkarması
Ambarlı Limanı'nda gemide yangın çıktı
Türkiye'yi yine ayağa kaldırdı! İşte Zühtü Bey'in arşivi
Galatasaray Deniz Türüç'ün işini bitirdi
Hangi emekli kaç lira ikramiye alacak?
Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 3 bin kadın personel alacağız
TOKİ 4 ilde açık artırma ile konut satışı yapacak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ