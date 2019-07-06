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06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:05:49 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:08:34

İdlib'e hava saldırıları: 14 ölü

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 14 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere gece geç saatlerden bu yana düzenlediği hava ve kara saldırılarında çoğu çocuk ve kadın toplam 14 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ve Han Şeyhun ilçesi, Bıdama ve Mıhambil beldeleri, Has, Bsida, Rekaya, Marrıthırme, Sıhyan, Msıbin, Keferin, Kefersecne, Termela, Bsankol, Ureynibe, Ermenaya, Sermin, Hiş, Abiein ve Amriyye köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece geç saatlerden bu yana Han Şeyhun'da bir, Mıhambil beldesinde çoğu çocuk ve kadın 13 sivil olmak üzere toplam 14 kişi yaşamını yitirdi, en az 20 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Han Şeyhun ilçesi ile Sermin ve Kefersecne köylerine düzenlenen hava saldırısıyla ilgili Rusya'yı işaret ederek, "Rus savaş uçağı Hımeymim Üssü'nden kalkış yaptı." ifadesini kullandı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran'da düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurdu.

Suriye'de Rus ve rejim saldırısı ayrımı

Suriye'de hava saldırıları gerçekleştiren Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama eski teknolojiye sahip rejim uçakları saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor, alçalarak hedefe doğru yaklaşıp geniş alanları vuruyor. Nokta atışı yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat daha geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkarıyor.

Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses, bombaların infilak ettiği anda oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken Rus uçaklarının en az ikisi bir arada havalanıp saldırıyor.

Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanların rejime, yeni nesil olanların ise Ruslara ait olduğu anlaşılıyor. Muhalifler uçakları, üslerin çevresinde ve ülkenin kilit noktalarına kurulmuş ekipmanları yardımıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.

(AA)

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