23 Ocak 2020 Perşembe 11:42:28 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 11:45:21
İdlib'den on binlerce sivil daha Türkiye sınırına göç etti
Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarını sıklaştırması sonucu İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 450 bin oldu
Son 2,5 ayda Esed rejimi güçleri ve Rusya’nın İdlib’e saldırılarından kaçan 450 bin sivil, Türkiye sınırı yakınlarındaki bölgelere göç etti.
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