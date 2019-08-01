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01 Ağustos 2019 Perşembe 21:46:19 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 21:55:36

İdlib'de şartlı ateşkes ilan edildi

Türkiye ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesin sağlamlaştırılması için vardığı mutabakatı ihlal eden Beşşar Esed rejimi, bölgede "şartlı" ateşkes ilan etti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı habere göre, Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan İdlib mutabakatına rağmen kısa süre sonra saldırılarını yoğunlaştıran rejim, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı'nın sürdüğü sırada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şartlı ateşkes ilan etti.

Habere göre, rejim, İdlib mutabakatı gereği askeri muhaliflerin ağır silahlarıyla birlikte İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarından 20 kilometre çekilmeleri şartıyla, gece yarısından itibaren ateşkesi kabul etti.

Askeri muhalifler ise ateşkes ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Esed rejimi ve destekçileri İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yoğun saldırılarla 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatını ihlal ederek, 550 binden fazla sivili yerinden etmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

(AA)

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