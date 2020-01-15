15 Ocak 2020 Çarşamba 18:13:23 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 18:18:47
İdlib'de ölen sivillerin sayısı 15'e yükseldi
İdlib'de ateşkesi bozan Esed rejiminin pazar yerine düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı 15'e yükseldi.
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