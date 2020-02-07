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07 Şubat 2020 Cuma 21:52:06 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 21:54:00

İdlib'de çalışan Doktor Tamer: İnsanlarımızın acısını tarif etmek için bir kelime yok

İdlib'de faaliyet gösteren Kuzey Özgür Doktorlar Sendikası Başkanı Doktor Valid Tamer, bölgedeki insani kriz için "İnsanlarımızın acısını tarif etmek için bir kelime yok. 3,5 milyondan fazla insan vahim bir sonla karşı karşıya." dedi.

Washington merkezli Türk Miras Vakfı'nın "İdlib'de Ne Oluyor" başlığıyla düzenlediği telekonferansa Tamer'in yanı sıra Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Suriye'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Yönetim Kurulu Üyesi Ammar Selmo ve Suriyeli muhalif liderlerden Hasan Hito katıldı.

Telekonferansa İdlib'den katılan Tamer, bölgede her gün acı çeken ve yaşamını kaybeden insanlara görgü tanıklığı yaptıklarını anlatarak, "İnsanlarımızın acısını tarif etmek için bir kelime yok. 3,5 milyondan fazla insan vahim bir sonla karşı karşıya." ifadesini kullandı.

İdlib'deki birçok insanın şu anda iki seçenek ile karşı karşıya kaldığına işaret eden Tamer, "Buradaki ilk seçenek Esed rejimi ya da destekçileri İran ve Rusya'nın bombardımanında bir roketin isabet etmesi ile ölmek. İkincisi ise en kötü şartlarda yavaş yavaş can vermek." diye konuştu.

Tamer, İdlib'de hiçbir altyapının olmadığını, bunun da halihazırdaki insani krizi daha da kötüleştireceğini kaydetti.

İnsanların çaresizliğini duygusal ifadelerle anlatan Tamer, "Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeybatısındaki insanlarımızı ve ailelerimizi korumak için sarf ettiği tüm çabaları destekliyorum." dedi.

"İDLİB'E ULAŞAN İNSANİ YARDIM, İHTİYAÇLARI KARŞILAYAMIYOR"

Hito da Suriye'deki iç savaşın başladığı günden bu yana nüfusun neredeyse yarısının yerinden edildiğini, bu kişilerin bazılarının ülke içinde kaldığını, bazılarının ise başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeye göç ettiğini vurguladı.

İdlib'deki insani krizin boyutunun her geçen gün arttığının altını çizen Hito, "Esed rejimi ve Rusya'nın bombardımanları durdurulmazsa, İdlib'deki insani felaket uluslararası toplumun yönetebileceği boyutları aşacak." uyarısında bulundu.

Hito, İdlib'in 2011'den bu yana Humus, Hama, Şam gibi bölgelerden kaçarak gelen kişilere de ev sahipliği yaptığını anımsatarak, sadece son 2 ayda neredeyse 800 bin kişinin yerinden edildiğini, birçok kişinin ise bombardımanlarda can verdiğini belirtti.

İdlib'deki insani yardım ihtiyacının da büyük oranda arttığını kaydeden Hito, "İdlib'e ulaşan insani yardım, ihtiyaçları karşılayamıyor. Uluslararası toplumdan, bu durum kontrol edilemez boyutlara ulaşmadan önce İdlib'deki insani krize dikkat kesilmesini rica ediyoruz." çağrısında bulundu.

Pirinççi ise Türkiye'nin İdlib'de elinden geldiğini yaptığını ancak bu esnada da birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

İdlib'de Türk askerine yapılan saldırıya değinen Pirinççi, "Bu saldırının Türkiye'nin kararlılığına yönelik bir test olduğunu düşünüyorum." yorumunda bulundu.

İdlib'deki gelişmelerin Türkiye ve Rusya'nın İdlib konusundaki çalışmalarını da etkilediğini kaydeden Pirinççi, "Türkiye’nin İdlib'deki ana hedefinin Astana ve Soçi sınırlarını korumak olduğunu görüyoruz ancak bu gün geçtikçe daha da zorlaşıyor." ifadesini kullandı.

"İDLİB'DEKİ DURUM İNSANİ KRİZ BOYUTUNU AŞIP İNSANİ FELAKET HALİNE GELDİ"

Pirinççi, "İdlib'deki durum insani kriz boyutunu aşıp, insani felaket haline geldi." diye konuştu.

Ammar da Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki bombardımanlarında okul, hastane gibi sivil yapıların hiçbir ayrım gözetmeksizin hedef alındığını, bu nedenle de İdlib'deki insani krizin ilerlediğini anlattı.

İdlib'deki nüfusun geleceklerinden endişe duyduğunu vurgulayan Ammar, birçok kişinin Türkiye sınırına yığıldığını, bazılarının ise umutsuzca ölümü beklediğini kaydetti.

AA

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