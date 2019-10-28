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İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaştı İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaştı

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28 Ekim 2019 Pazartesi 16:37:23 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 16:54:03

İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaştı

Anadolu Ajansı (AA), İdlib'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği operasyonun tanıklarına ulaştı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti. 

Operasyonun tanıklıklarından Halit Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saat 23.00 (TSİ 00.00) sularında helikopterler geldi. İlk olarak yerden helikopterlere ateş açıldı. Daha sonra helikopterlerden biri olay yerini bombaladı. İki helikopterden asker indirildiğini ve birkaç helikopterin de askerlerin üzerinde uçuş yaptığını gördük." dedi.

Korkudan merdivenlerin altına saklandıklarını anlatan Neccar, "Helikopterden inenlerin evin yakınında bir kişi ile görüştüğünü ve ona bölgeden uzaklaşma talimatı verdiklerini duyduk. Köyü sarsan 4 patlama hissettik. Bu patlamaların ardından görüştükleri sivile 'Geri dönebilirsin.' demişler. Ölenler yanmıştı ve yüzleri belli değildi." diye konuştu.

Neccar, yerden helikopterlere karşılık ateş edildiğini belirterek, "Yarım saat sonra hareketlilik arttı. Bir yandan karadan ateş açılırken diğer yandan havadan karşılık verildi. Bu, saat 03.30’a kadar sürdü. Yoldan geçen bir dolmuş hedef alınanlar arasındaydı. (Operasyon yapılan) Evin önünde kadın ve çocuk cesetleri vardı. Bazı yaralı siviller ambulansla taşındı." ifadelerini kullandı.

"Burayı bombalasınlar diye karadan havaya ışık verildi"

Operasyonun bir diğer tanığı Ahmed Muhammed de Barişa köyü yakınlarında saat 23.00 (TSİ 00.00) sularında helikopter sesi duyduklarını söyledi.

5 dakika sonra da şiddetli patlamalar yaşanmaya başladı. İki patlama sesi duyuldu, ardından iki patlama daha. Burayı bombalasınlar diye karadan havaya ışık verildi." şeklinde konuştu.

Patlamaların çok şiddetli olduğunu vurgulayan Muhammed, "Bölgeden iki kilometre uzaklıktaki evlerin pencere camları kırıldı. Kapılar koptu. Bölgeye geldik. Evler yerle bir olmuş. Yerlerde ceset ve ceset parçaları vardı." dedi.

Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

(AA)

 

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