  • Bist 100
    99838.3
  • Dolar
    5,7312
  • Euro
    6,3611
  • Altın
    277,4100
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yarın ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim'de İETT, metrobüs, metro bedava mı? Yarın ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim'de İETT, metrobüs, metro bedava mı?
Milli takım antrenörü kazada hayatını kaybetti Milli takım antrenörü kazada hayatını kaybetti
Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada
Yıldız oyuncu açıkladı! 'Beşiktaş'tan teklif aldım' Yıldız oyuncu açıkladı! 'Beşiktaş'tan teklif aldım'
Manken Elif Ece Uzun evlendi Manken Elif Ece Uzun evlendi
Falcao'nun eşinden eleştirilere yanıt geldi Falcao'nun eşinden eleştirilere yanıt geldi
Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada Hırsızın apartmanın 2. katına 'Örümcek Adam' gibi tırmanması kamerada
Irak'taki gösterilerde bilanço gittikçe ağırlaşıyor Irak'taki gösterilerde bilanço gittikçe ağırlaşıyor
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı
California'nın kuzeyindeki orman yangınında 180 bin kişi tahliye edildi California'nın kuzeyindeki orman yangınında 180 bin kişi tahliye edildi
Lübnanlı Şii alim Şeyh Ali el-Emin: Lübnan'da göstericilerin çeşitliliği ulusal birliği teyit ediyor Lübnanlı Şii alim Şeyh Ali el-Emin: Lübnan'da göstericilerin çeşitliliği ulusal birliği teyit ediyor
'İran 20 yıl sonra bölgenin en yaşlı nüfusuna sahip olacak' 'İran 20 yıl sonra bölgenin en yaşlı nüfusuna sahip olacak'
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ekim Masterchef ödül oyununu kim kazandı?
Bakan Çavuşoğlu noktayı koydu: Çıkmazlarsa vururuz Bakan Çavuşoğlu noktayı koydu: Çıkmazlarsa vururuz
İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi
Yusuf Yazıcı Fransa'da haftanın 11'ine seçildi Yusuf Yazıcı Fransa'da haftanın 11'ine seçildi
İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi
Bağdat'taki gösteriler 4'üncü gününde büyüyerek sürüyor Bağdat'taki gösteriler 4'üncü gününde büyüyerek sürüyor
Ahmet Hakan'dan Portakal tespiti: Peşmergeyi bilmeyecek kadar zır cahil, ahkâm kesecek kadar cüretkâr Ahmet Hakan'dan Portakal tespiti: Peşmergeyi bilmeyecek kadar zır cahil, ahkâm kesecek kadar cüretkâr
Cenk Tosun transferde kararını verdi Cenk Tosun transferde kararını verdi
Latin Amerika'da sokakların ateşi yüksek Latin Amerika'da sokakların ateşi yüksek
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde terör saldırıları: 2 ölü, 10 yaralı Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde terör saldırıları: 2 ölü, 10 yaralı
Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Gazişehir Sumudica ile sözleşme uzattı Gazişehir Sumudica ile sözleşme uzattı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ekim 2019 Pazartesi 14:25:28 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 14:31:48

İdlib'de Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği yeri havadan görüntüledi

AA, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyon alanını drone ile havadan görüntüledi.

Anadolu Ajansı (AA), İdlib'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği olay yerini drone ile çekti.

İdlib'in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti.

AA, söz konusu çatışmaların yaşandığı yeri havadan da görüntüledi.

Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor.

Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı.

Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de gerçekleşmişti. 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA), Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı. 

 

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ