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20 Ocak 2020 Pazartesi 07:39:04 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 07:47:09

İdlib halkı Suriye'de kalmak istiyor! Türkiye'ye gelmek istemiyorlar

İdlib’de Esed, Rusya ve İran destekli milislerin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 400 bini aştı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, mültecilerin Türkiye’ye değil, Suriye’de güvenli bölgelere yerleşmek istediğini söyledi. Kınık, "Buralar yetmezse Afrin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yeni alanlar oluşturulacak" dedi.

Suriye’de Esed rejimi, Rusya ve İran destekli yabancı terörist grupların Halep’in batısı ve güney kırsalındaki yerleşimlere düzenlediği saldırılar sonucu sivillerin göç dramı sürüyor. Kasım 2019’dan bu yana yüzde 90’ı kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan bin 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği İdlib’de, 12 Ocak’ta ilan edilen ateşkese rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırıları devam ediyor. Son 3 günde yaklaşık 27 bin sivil daha yerlerinden edildi.

KIZILAY BÖLGEDE

Sivil yerleşim yerlerini hedef alan rejim, güvenli tek bir nokta bile bırakmadı. Ağır bombardıman nedeniyle Marat el Numan, Serakib ve Eriha bölgeleri boşaltıldı. Türkiye sınırına ulaşan sivillerin sayısı 400 bini aştı. Bombardıman nedeniyle AFAD ve Kızılay da sınırda önlem aldı. Türkiye’ye yakın bölgelerde çadır kentler kurulmaya başlandı. Yer bulanlar akrabalarının yanına yerleştirilirken, açıkta kalan 30 bine yakın kişi için çadırlar kuruluyor.

ATEŞKES OLMALI

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Halk İdlib’i rejime terketmek istemiyor. Türkiye’ye doğru geliyorlar ama içeri girmek istemiyor, güvenli bölgelere yerleşmek istiyorlar. Bu bölge yetmezse Afrin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yeni alanlar oluşturulacak” dedi. Yardıma muhtaç 3 milyon insan bulunduğunu ve acilen ateşkesin devreye girmesi gerektiğini belirten Kınık, “İdlib’te yabancı savaşçı yok. Kimilerinin terörist dediği insanlar Suriye’nin kendi insanları” diye konuştu.

(Yenişafak)

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