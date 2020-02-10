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10 Şubat 2020 Pazartesi 08:12:06 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 08:16:15

İdlib’de Mehmetçikten hilal kuşatması! Esed rejimi ve destekçileri camileri tahrip etmeye başladı

Suriye ordusunun İdlib’deki ilerleyişini durdurmak üzere harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce asker ve zırhlı araçla bölgeyi hilal kuşatmasıyla çevreledi.

İdlib'in güneyindeki Mastume, güneydoğusundaki Sarmin yerleşim bölgeleri ve doğudaki Taftanaz Askeri Üssü'ne konuşlanan Mehmetçik, başta fırtına obüsleri olmak üzere modernize edilmiş çok sayıda M60 tankı, Zırhlı Personel Taşıyıcı(ZPT), iş makinesi ve binlerce askerle konuşlandı. TSK'nın İdlib'deki yeni üssü, şehrin 4 km güneyindeki Mastume kasabası oldu.

İdlib-Ariha yolu üzerinde statejik bir konumda olan kasaba, İdlib'in M4 otoyoluna açılan kapısı olarak görülüyor. Suriye ordusunun saldırıları yüzünden tamamen boşaltılan Mastume, hayalet bir kasabaya dönmüş durumda. Bölgedeki birkaç sivil de eşyalarını alıp güvenli bölgelere doğru göç ediyor. Buradaki eski bir askeri üsse konuşlanan Türk askeri, tanklar için hendekler kazdı, üste sahra çadırları kurdu. Yeni üssün dört bir tarafına obüs, tank ve zırhlı araçları yerleştirildi.

ANLAŞMALAR HİÇE SAYILDI
Suriye ordusu, TSK'nın kurduğu Tel Eys köyündeki 6 nolu ve 9 nolu Morik, 8 nolu Surman, 7 nolu Tel Turkan, 5 nolu Raşidin gözlem noktalarını kuşatma altına almıştı. Böylece Astana ve Soçi anlaşmaları sonrasında Türkiye'nin gerginliği azaltma ve çatışmaları engellemek için bölgedeki kurduğu 5 gözlem noktası Rusya'nın hava desteği, İran destekli teröristlerin yardımıyla Suriye ordusunun kuşatması altında kaldı. Öte yandan Beşar Esad rejimi ve destekçileri, İdlib'de ele geçirdikleri bölgelerde mezar taşlarını kırmaya ve camileri tahrip etmeye başladı. Suriye ordusu askerleri kısa bir süre önce girdikleri Marat El Numan ve Serakip'te mezar taşlarını kırarken çekilmiş görüntüleri yayınlıyor.

BARINMAYA KALICI ÇÖZÜM

Bu arada, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) da İdlib'deki saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırı yakınlara göç edenlere yardımını sürdürüyor. TDV Suriye Sorumlusu İsmail Yiğit, "Bakliyat, battaniye, yatak, temel besin maddeleri ve hijyen maddelerinin de aralarında bulunduğu yardım kolilerimizle bugüne kadar 100 bin kişiye yardım ulaştırdık. Yer tesisi ve alt yapı çalışmalarını tamamladığımız bölgelerde 800 aileyi kurduğumuz çadır kamplara yerleştireceğiz. 300 aile için kalıcı konut inşa edeceğiz" dedi.

(Sabah Gazetesi)

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