İçine şeytan girdi dediği çocuğunu haşladı

ABD'nin Arizona eyaletinde "şeytan çıkarma ritüeli" sırasında 6 yaşındaki oğlunu öldüren adam tutuklandı.

Yetkililer, zanlının çocuğun boğazından aşağı sıcak su dökerek ölümüne yol açtığını duyurdu. Pablo Martinez adlı zanlı polise verdiği ilk ifadede, "çocuğunun içine şeytan kaçtığı için şeytan çıkarma seansı düzenlediğini ve sıcak suyu da şeytanı çıkarmak için döktüğünü" söyledi.

Çocuğun üvey annesi Romelia Martinez de polislere çocuklarının "şeytan gibi" davrandığını, kocasının çocuğa duş aldırmak için banyoya götürdüğünü söyledi. Çığlıklar üzerine banyoya gittiğini söyleyen kadın, çocuğun zorla lavaboda musluğun altında tutulduğunu gördüğünü aktardı.

NBC'de yer alan habere göre, kadın kocasını durdurmaya çalıştı ancak "bunu yapmak zorundayım" cevabını aldı. Bunun üzerine önce rahibe ulaşmaya çalıştı, daha sonra da polise haber verdi.

Polis ve ambulans geldiğinde çocuğu bir odada yastığa yatırılmış halde buldu. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Hastane kaynakları çocuğun elleri ve başıyla birlikte vücudunun yüzde 15'inin yandığını açıkladı.

Katil zanlısı baba çocuğunda "doğal olmayan bir öfkenin" bulunduğunu ve "içindeki şeytandan kaynakalanan bu sorunu çözmek için çocuğu 10 dk boyunca sıcak su altında tuttuğunu" söyledi.