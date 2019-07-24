Hyperloop'ta hız rekoru
Elon Musk’ın geleceğin 'ulaşım aracı’ dediği vakumlu tüp içinde seyahat edilmesine olanak sağlayan Hyperloop test modülü, saatte 463 kilometre hıza ulaşarak rekor kırdı.
ARAÇ İNFİLAK ETTİ
SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın şehir trafiğinden bıkarak hayata geçirmeyi planladığı yüksek hızlı taşımacılık projelerinden Hyperloop, özel olarak geliştirilmiş mıknatıslar sayesinde, yerden 10 santim havada ilerlerken sürtünmeyi ortadan kaldırıyor ve hızı saatte 1000 km üzerine çıkabiliyor. Bu konuda yaratıcı beyinlerin katkısına değer veren şirket, bu yıl 4. kez Hyperloop Modül Yarışması düzenledi. Geçen yıl ulaştıkları 457 km hızı geçen Münih Teknik Üniversitesi ekibinin aracı, 463 km hıza ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Ardından araç infilak etti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İngiltere'nin yeni başbakanı Boris'i bir de babası Stanley Johnson'dan dinleyin: Büyükbabası Kur'an-ı ezbere bilirdi
- Rusya, Güney Kore hava sahası ihlali nedeniyle geri adım attı
- Yunanistan'ın İsrail kararı başına bela oldu! Rusya'dan S-300 hamlesi
- ABD'den Rusya ve Esed rejimine 'İdlib' kınaması
- Libyalı ve ABD'li yetkililerden 'Trablus'taki çatışmalar durmalı' vurgusu