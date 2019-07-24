Hyperloop'ta hız rekoru

ARAÇ İNFİLAK ETTİ

SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın şehir trafiğinden bıkarak hayata geçirmeyi planladığı yüksek hızlı taşımacılık projelerinden Hyperloop, özel olarak geliştirilmiş mıknatıslar sayesinde, yerden 10 santim havada ilerlerken sürtünmeyi ortadan kaldırıyor ve hızı saatte 1000 km üzerine çıkabiliyor. Bu konuda yaratıcı beyinlerin katkısına değer veren şirket, bu yıl 4. kez Hyperloop Modül Yarışması düzenledi. Geçen yıl ulaştıkları 457 km hızı geçen Münih Teknik Üniversitesi ekibinin aracı, 463 km hıza ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Ardından araç infilak etti.