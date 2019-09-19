  • Bist 100
    101930
  • Dolar
    5,6819
  • Euro
    6,2740
  • Altın
    274,5850
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yozgat'ta feci kaza! Uzman onbaşıdan acı haber Yozgat'ta feci kaza! Uzman onbaşıdan acı haber
Otomobilde sıkışan sürücünün çektiği acı yüzüne yansıdı Otomobilde sıkışan sürücünün çektiği acı yüzüne yansıdı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı ile görüştü
İzmir'de evde çıkan yangında buzdolabı patladı: 3 yaralı İzmir'de evde çıkan yangında buzdolabı patladı: 3 yaralı
'Terim’in sicili bozuk' 'Terim’in sicili bozuk'
Husilerden BAE'yi de vurma tehdidi Husilerden BAE'yi de vurma tehdidi
Başakşehir Roma'yı yakacak! İşte muhtemel 11'imiz Başakşehir Roma'yı yakacak! İşte muhtemel 11'imiz
ABD, İran yaptırımlarını 48 saat içinde açıklayacak ABD, İran yaptırımlarını 48 saat içinde açıklayacak
Fırtına'nın zor sınavı! İşte muhtemel 11'imiz Fırtına'nın zor sınavı! İşte muhtemel 11'imiz
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa'da beyaz sayfa! İşte muhtemel 11'imiz Avrupa'da beyaz sayfa! İşte muhtemel 11'imiz
Başkan Erdoğan'dan 'Neşet Ertaş' paylaşımı Başkan Erdoğan'dan 'Neşet Ertaş' paylaşımı
'Türkiye, Ukrayna'nın kara gün dostudur' 'Türkiye, Ukrayna'nın kara gün dostudur'
PSG Real Madrid'i sahasında parçaladı PSG Real Madrid'i sahasında parçaladı
'İklim Zirvesi'ne süslü konuşmalarla değil somut planlarla gelin' 'İklim Zirvesi'ne süslü konuşmalarla değil somut planlarla gelin'
Karaman: 'İşimizin zor olduğunu biliyoruz' Karaman: 'İşimizin zor olduğunu biliyoruz'
Abdullah Avcı'dan eleştirilere sert yanıt Abdullah Avcı'dan eleştirilere sert yanıt
Abdurrahim Albayrak skordan memnun Abdurrahim Albayrak skordan memnun
Pakistan, Keşmir sorunu çözülene kadar Hindistan ile görüşmeyecek Pakistan, Keşmir sorunu çözülene kadar Hindistan ile görüşmeyecek
Radamel Falcao Galatasaray'a güveniyor Radamel Falcao Galatasaray'a güveniyor
Instagram'a beklenen özellik geldi! Instagram'a beklenen özellik geldi!
Ankara'da çocuk parkında dehşet! Ankara'da çocuk parkında dehşet!
Valbuena Olympiakos'u ayağa kaldırdı Valbuena Olympiakos'u ayağa kaldırdı
Eski eşini, çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı Eski eşini, çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Eylül 2019 Perşembe 00:33:12 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 00:34:26

Husilerden BAE'yi de vurma tehdidi

Husiler, Yemen'de Arap koalisyonunun saldırılarına devam etmesi halinde Suudi Arabistan'ın yanı sıra BAE'yi de vurmakla tehdit etti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere cumartesi günü saldırı düzenleyen Husiler, Yemen'de Arap koalisyonunun saldırılarına devam etmesi halinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) de vurma tehdidinde bulundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırının, İran tarafından desteklendiği yönünde yapılan açıklamanın ardından Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri basın toplantısı düzenledi.

Husilerin El-Mesire kanalında yer alan habere göre, Seri, basın toplantısında, Suudi Arabistan'daki Bekik ve Haris petrol tesislerini, aralarında ilk kez kullanılan araçların da bulunduğu çok sayıda silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef aldıklarını belirtti.

Saldırıların, jet ve sıradan motorlarla desteklenen SİHA'larla hedeflerin menzil ve rotasına göre 3 ana noktadan gerçekleştirildiğine işaret eden Seri, 1500-1700 kilometre menzilli Samad 3 ve üçüncü nesil Kasıf tipi insansız hava araçlarının da saldırıda kullanıldığını söyledi.

Bazı İHA'ların ise kamuflaj sürecine katıldığını ve bunun Husilerin ulaştığı planlama ve uygulama seviyesini yansıttığını kaydeden Seri, basın toplantısında operasyon öncesi keşif uçakları tarafından çekildiğini ileri sürdüğü fotoğraflar gösterdi.

Saudi Aramco'ya ait tesislere yapılan saldırıları, "ikinci caydırıcı denge operasyonu" olarak isimlendiren Seri, ABD'nin saldırının zararını az göstermek amacıyla asılsız fotoğraflar paylaştığını ileri sürdü. Seri, ayrıca yıkımın itiraf edilenden daha büyük olduğunu vurguladı.

Arap koalisyonunun saldırılarına devam etmesi halinde, Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik saldırıları misliyle artırma ve hayati öneme sahip daha fazla tesisi hedef alma tehdidinde bulunan Seri, BAE'nin başkenti Abu Dabi ve Dubai'nin saldırı listelerinde yer aldığını kaydetti.

SUUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Yemen'deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların, Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ismi belirtilmeyen bir ABD'li yetkilinin, "İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğine" yönelik iddialarını, "ABD'li yetkililerin, İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez." sözleriyle reddetmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ