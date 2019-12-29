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29 Aralık 2019 Pazar 16:06:39 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 16:39:00

Husiler Yemen'de askeri mezuniyet törenini vurdu

Yemen'de Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği askeri mezuniyet törenini roketle hedef aldı. Saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı açıklandı.

Yemen'de Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin askeri mezuniyet töreni sırasında düzenlediği roket saldırısında 10 asker öldü, onlarca kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran destekli Husiler, Hizam el-Emni güçlerinin Dali kentindeki askeri mezuniyet törenini silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef aldı.

Saldırıda aralarında komutanların da bulunduğu 10 askerin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran destekli Husiler, ağustos ayının başlarında Yemen'in geçici başkenti Aden'in batısındaki El-Berika kentinde bulunan El-Cela Karargahı'na BAE destekli Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreni sırasında SİHA ve balistik füzeyle saldırı düzenlemişti.

Saldırıda aralarında Yemen hükümetine bağlı Destek ve Takviye Kuvvetleri komutanlarından Münir el-Yafi ve Hizam Emni komutanlarından Racih bin Mansur'un da bulunduğu 25 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. 

AA

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