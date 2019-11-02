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02 Kasım 2019 Cumartesi 22:26:03 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 22:27:28

Husiler: Yemen'de 2015'ten bu yana 4253 Sudanlı asker öldü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede 2015'ten beri devam eden çatışmalarda 4 bin 253 Sudanlı askerin öldüğünü ileri sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, başkent Sana'da düzenlediği basın toplantısında, "Yemen'de 2015'ten bu yana devam eden çatışmalarda 4 bin 253 Sudanlı asker öldü. Bunların 850'si 2015-2016 yılları arasında öldü." dedi.

Sudan halkının bölgedeki diğer halklar gibi, gerçekleri gizlemek için medya tarafından yanlış bilgilendirme propagandasına maruz kaldığını dile getiren Seri, Sudan'ın Yemen'deki çatışmalara katılmaya devam etmesinin yalnızca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun ve Sudan yönetiminin gündemine hizmet edeceğini savundu.

Yemen'deki Sudanlı askerlerin varlığıyla ilgili de Seri, kuzeydeki sınırda Suudi Arabistan'ın gözetiminde, güney ve batı sahilde ise BAE gözetiminde konuşlanan 15 binin üzerinde Sudanlı asker bulunduğunu aktardı.

Sudanlı askerlerin son iki yılda cinsel istismar ve çocukların savaşa sürülmesinin de aralarında bulunduğu suçlar işlediğini ve ihlallerde bulunduğunu ileri süren Seri, Sudanlı askerlerin kendileri için meşru hedef olduğunu belirtti.

Sudan'da birçok parti ve milletvekili, Yemen'de Sudan ordu güçlerinin bulunmasının iki ülke halklarının ilişkilerine olumsuz yansıdığını belirterek, söz konusu güçlerin geri çekilmesi çağrısında bulunuyor.

Devlet Başkanı Ömer el-Beşir başta olmak üzere ülkedeki yetkililer her fırsatta Sudan güçlerinin Yemen savaşında yer almasının, "Suudi Arabistan'daki kutsalları koruma" amacı taşıdığını dile getiriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AA)

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