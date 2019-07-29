Husiler Suudi karargâhını vurdu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, Necran ilinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait karargâhın sabah saatlerinde kısa menzilli balistik füzeyle vurulduğunu söyledi. Saldırıda, karargâhtaki operasyon odasının imha edildiğini belirten Seri, saldırıda aralarında komutanların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını öne sürdü. Seri, hedef alınan karargâhın, Suudi Arabistan-Yemen sınır hattındaki çatışmalarda komuta merkezi olarak kullanıldığını belirtti.