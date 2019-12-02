Husiler Apache düşürdü!

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında bulunan Asir bölgesinde Suudi Arabistan'a ait AH-64E Apache tipi helikopteri düşürdüklerini öne sürdü.

PİLOTLAR ÖLDÜ

İran destekli Husilerin, AH-64 Apache taarruz helikopterini, Rus yapımı Osa uçaksavar füze sistemiyle vurduğu anı görüntülediği iddia edilen bir video, sosyal ağlarda paylaşıldı. ​Videoya iliştirilen açıklama yazısında, saldırı sonucu 2 Suudi pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

SUUDİLER SESSİZ

Suudi Arabistan tarafından ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.