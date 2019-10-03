Hulusi Akar'ın ABD'ye restinin ardından Pentagon'dan açıklama!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'Güvenli bölge' restinden sonra açıklamalarda bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma yönündeki taahhütlerin kendilerine düşen kısmını yerine getirdiklerini belirtti.

Mulroy, Türkiye’nin güvenli bölge konusunda Washington ile ortak çalışmalardan memnun olmadığı konusunda şu değerlendirmede bulundu:

"TÜM ANLAŞMALARI YERİNE GETİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

“Ben, tüm anlaşmaları yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bunun çalıştığını düşünüyoruz. Bu bir denge. İlerleme kaydettik. Bunlar, karada ve havada ortak devriye faaliyetleri, birlikte çalıştığımız koordinasyon merkezinin oluşturulması. Bunların öne çıkarabileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum” dedi.

BAKAN AKAR REST ÇEKMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak olarak devam eden güvenli bölge çalışmaları hakkında "Güvenli bölge tesisi konusunda bundan önce yapıldığı gibi aynı taktikle oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız." şeklinde konuşmuştu.

(Haber7)