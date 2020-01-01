  • Bist 100
    114425
  • Dolar
    5,9577
  • Euro
    6,6744
  • Altın
    290,9710
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Libya'da gerilim artıyor! UMH güçleri, Hafter'e bağlı 25 milisi esir aldı Libya'da gerilim artıyor! UMH güçleri, Hafter'e bağlı 25 milisi esir aldı
ABD tehditlerine karşılık İran, İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı ABD tehditlerine karşılık İran, İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı
Katar, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırı girişimini kınadı Katar, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırı girişimini kınadı
Malefiz filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Malefiz hangi kanalda saat kaçta? Malefiz filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Malefiz hangi kanalda saat kaçta?
Mucize Doktor'un evlilik hazırlığındaki Ali Vefa'sı Taner Ölmez, 3 milyon TL'ye lüks bir daire aldı Mucize Doktor'un evlilik hazırlığındaki Ali Vefa'sı Taner Ölmez, 3 milyon TL'ye lüks bir daire aldı
Hristiyan kadını tokatlayan Papa Francis özür diledi Hristiyan kadını tokatlayan Papa Francis özür diledi
ABD, Büyükelçiliğini basan İran'a böyle saldırabilir ABD, Büyükelçiliğini basan İran'a böyle saldırabilir
Görüşmede, Trump'ın Abdülmehdi'den ne istediği açıklandı Görüşmede, Trump'ın Abdülmehdi'den ne istediği açıklandı
Başkomutan'dan Mehmetçiklerimize sürpriz: Duruşunuz dosta güven düşmana korku veriyor Başkomutan'dan Mehmetçiklerimize sürpriz: Duruşunuz dosta güven düşmana korku veriyor
Hamaney'den Trump'ın tehdidine cevap: Eğer mantıklı olsaydınız, ki değilsiniz... Hamaney'den Trump'ın tehdidine cevap: Eğer mantıklı olsaydınız, ki değilsiniz...
Adalet Bakanlığı memur alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı memur alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Afganistan'da Taliban militanlarıyla çatışma: 7 güvenlik görevlisi öldü Afganistan'da Taliban militanlarıyla çatışma: 7 güvenlik görevlisi öldü
Hastanede tedavi gören Arda ve Semih'e konser veren Haluk Levent yine gönülleri fethetti Hastanede tedavi gören Arda ve Semih'e konser veren Haluk Levent yine gönülleri fethetti
Ormanya, geçtiğimiz yıl 7 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı Ormanya, geçtiğimiz yıl 7 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı
Haşdi Şabi: Mesaj yerine ulaştı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin Haşdi Şabi: Mesaj yerine ulaştı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin
Karne ne zaman alınacak? Okullar ne zaman tatil oluyor 2020? Karne ne zaman alınacak? Okullar ne zaman tatil oluyor 2020?
TBMM, Libya için olağanüstü toplanıyor TBMM, Libya için olağanüstü toplanıyor
Gusto ne demek? Gusto kelimesi ne anlama geliyor? Gusto ne demek? Gusto kelimesi ne anlama geliyor?
A101'e neler geliyor? A101 2 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında A101'e neler geliyor? A101 2 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yerli süper savaş uçağı geliyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yerli süper savaş uçağı geliyor
Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
Başkan Erdoğan'ın da veto ettiği Soma'daki termik santral mühürlendi Başkan Erdoğan'ın da veto ettiği Soma'daki termik santral mühürlendi
Talihsiz kadın ehliyetini değiştirmeye gittiğinde evli göründüğünü öğrendi Talihsiz kadın ehliyetini değiştirmeye gittiğinde evli göründüğünü öğrendi
Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında? Doya Doya Moda Emel Başkan nereli? Doya Doya Moda Emel Başkan kaç yaşında? Doya Doya Moda Emel Başkan nereli?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ocak 2020 Çarşamba 17:09:46 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 17:42:18

Hristiyan kadını tokatlayan Papa Francis özür diledi

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, elini tutup bırakmayan kadına vurduğu görüntüler dünya çapında büyük tepki toplamıştı. Eleştrilerin odağındaki Papa, yaptığı saldırıdan dolayı özür diledi.

Papa Francis Aziz Petrus Meydanı´nda dün kendisini elinden çeken kadına gösterdiği tepki ve eline vurması olayından dolayı bugün `Yeni Yıl Duası´ sırasında özür diledi.

PAPA'NIN İLK İCRAATİ DEĞİL

Papa Francesco, kalabalıktaki kadının kendisini çekiştirmesi yüzünden sendelemişti. Öfkelenen Papa'nın saldırganlaşması ilk değil. 2016 yılında Meksika'da toplananları selamlarken kendisini tutup çekiştiren ve dengesini kaybetmesine neden olan bir kişiye "Egoist olma" demişti. Sosyal medyada Papa'ya gelen eleştiriler arasında "İsa böyle mi yapardı?", "Katolik olmaktan utanıyorum", "Dayak atan bir Papa daha önce hiç görülmemişti" gibi ifadeler en dikkat çekenleri oldu.

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

Geçtiğimiz gün Vatikan'da yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu. Papa Francis bugün yaptığı açıklamada "Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz, hatta ben de ve dünkü kötü örnek için özür diliyorum" sözlerini sarf etti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ