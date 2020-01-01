Hristiyan kadını tokatlayan Papa Francis özür diledi
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, elini tutup bırakmayan kadına vurduğu görüntüler dünya çapında büyük tepki toplamıştı. Eleştrilerin odağındaki Papa, yaptığı saldırıdan dolayı özür diledi.
Papa Francis Aziz Petrus Meydanı´nda dün kendisini elinden çeken kadına gösterdiği tepki ve eline vurması olayından dolayı bugün `Yeni Yıl Duası´ sırasında özür diledi.
PAPA'NIN İLK İCRAATİ DEĞİL
Papa Francesco, kalabalıktaki kadının kendisini çekiştirmesi yüzünden sendelemişti. Öfkelenen Papa'nın saldırganlaşması ilk değil. 2016 yılında Meksika'da toplananları selamlarken kendisini tutup çekiştiren ve dengesini kaybetmesine neden olan bir kişiye "Egoist olma" demişti. Sosyal medyada Papa'ya gelen eleştiriler arasında "İsa böyle mi yapardı?", "Katolik olmaktan utanıyorum", "Dayak atan bir Papa daha önce hiç görülmemişti" gibi ifadeler en dikkat çekenleri oldu.
ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI
Geçtiğimiz gün Vatikan'da yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu. Papa Francis bugün yaptığı açıklamada "Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz, hatta ben de ve dünkü kötü örnek için özür diliyorum" sözlerini sarf etti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Libya'da gerilim artıyor! UMH güçleri, Hafter'e bağlı 25 milisi esir aldı
- Hamaney'den Trump'ın tehdidine cevap: Eğer mantıklı olsaydınız, ki değilsiniz...
- Haşdi Şabi: Mesaj yerine ulaştı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilin
- Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Hafter destekçisi Mısır, BAE, Rusya ve Fransa'nın Libya’da ne amaçladığını anlattı
- Rusya'dan ABD'ye: Kuzey Akım-2 projesi gecikmeli de olsa devreye girecek