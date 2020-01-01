Hristiyan kadını tokatlayan Papa Francis özür diledi

Papa Francis Aziz Petrus Meydanı´nda dün kendisini elinden çeken kadına gösterdiği tepki ve eline vurması olayından dolayı bugün `Yeni Yıl Duası´ sırasında özür diledi.

PAPA'NIN İLK İCRAATİ DEĞİL

Papa Francesco, kalabalıktaki kadının kendisini çekiştirmesi yüzünden sendelemişti. Öfkelenen Papa'nın saldırganlaşması ilk değil. 2016 yılında Meksika'da toplananları selamlarken kendisini tutup çekiştiren ve dengesini kaybetmesine neden olan bir kişiye "Egoist olma" demişti. Sosyal medyada Papa'ya gelen eleştiriler arasında "İsa böyle mi yapardı?", "Katolik olmaktan utanıyorum", "Dayak atan bir Papa daha önce hiç görülmemişti" gibi ifadeler en dikkat çekenleri oldu.

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

Geçtiğimiz gün Vatikan'da yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu. Papa Francis bugün yaptığı açıklamada "Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz, hatta ben de ve dünkü kötü örnek için özür diliyorum" sözlerini sarf etti.