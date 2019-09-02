Hong Kong'daki protestolar sürüyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesi tasarısını protesto eden binlerce kişi bölgenin çeşitli kesimlerinde toplandı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin'e zanlıların iadesi yasasında değişiklik öngören tasarının tamamen iptal edilmesi için protestoların sürdüğü Hong Kong'da, binlerce protestocu bölge genelinde yapılan grev çağrısı kapsamında Tamar Park'ta bir araya geldi.

Tamar Park'taki gösteride çeşitli sektörlerden temsilciler konuşmalar yaptı.

Küçük bir protestocu grubunun barikatların arkasında konuşlanan polise lazer ışığı tutması ve hükümet merkezinin yakınlarındaki bir yolu kapatmasıyla bölgede gerginlik arttı.

İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Carol Ng Man-yee, greve 29'dan fazla sektörün iştirak ettiği, 40 binden fazla kişinin de Tamar Park'taki gösteriye katıldığı tahmininde bulundu. Polis ise sayıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Edinburgh Meydanı'nda da çoğu bugün derslere girmeyen binden fazla ortaokul öğrencisi toplandı. Gençler, "Gelecek olmadan okula gitmeye gerek yok" yazılı bir perdenin olduğu sahneden kalabalığa seslendi.

Organizatörler, meydanda en az 230 okuldan 4 binden fazla öğrencinin bulunduğunu kaydetti.

Üniversitede boykot



Binlerce öğrenci, Hong Kong'daki 11 yüksek öğretim kurumunda iki haftalık okul boykotunu başlatmak için toplandı.

Hong Kong Çince Üniversitesinde (CUHK) toplanan binlerce öğrenci oturma eylemi düzenledi.

Eyleme 30 bin civarında öğrencinin katıldığı tahmin ediliyor.

Üniversite öğrencileri bugünden itibaren iki hafta boyunca dersleri boykot etmeyi planlıyor.

Ayrı etkinliklerde bir araya öğrenciler, hükümetin protestocuların taleplerine kulak vermesi çağrısında bulundu.

Dünkü protestolar



Sosyal medya platformları üzerinden organize olan göstericiler, dün Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na giden demir ve kara yolu ulaşımını engelleme çağrısında bulunmuştu. Göstericiler, havalimanı yakınındaki yolları, ateşe verdikleri barikatlarla kapatmıştı. Havalimanına giden otobüsleri de engellemeye çalışan göstericiler, polislerin müdahalesiyle terminal binasından uzaklaştırılmıştı. Protestolar nedeniyle Hong Kong'dan kalkan 26 ve bölgeye gelen 17 uçuşun iptal edildiği bildirilmişti.

Öte yandan, Hong Kong polisi, önceki gece Mong Kok, Yau Ma Tei ve Prince Edward metro istasyonlarında 63 göstericinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Gözaltına alınanlar arasında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu belirtiliyordu.

Protestocular, dün sosyal medyadan 2-3 Eylül için genel grev çağrısı yapmıştı.

Kentte, hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuş ve tepkiler üzerine askıya alınmıştı.

Protestocular, askıya alınmasını yeterli bulmadıkları tasarının tamamen geri çekilmesini talep ediyorlar.

(AA)