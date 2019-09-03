  • Bist 100
    98826.1
  • Dolar
    5,7302
  • Euro
    6,2907
  • Altın
    284,8990
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı Bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı
Malatya'da bir kahvede kavgadan kaçarken alt kattaki balkona düştü Malatya'da bir kahvede kavgadan kaçarken alt kattaki balkona düştü
Darbeci generale 20, karısına 30 yıl hapis Darbeci generale 20, karısına 30 yıl hapis
Malatya'da bir çocuk ikinci kattan düştü Malatya'da bir çocuk ikinci kattan düştü
Terhisine 5 ay kalan asteğmen, kalbine yenik düştü Terhisine 5 ay kalan asteğmen, kalbine yenik düştü
Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam'a övgü: Takımla gurur duyuyoruz Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam'a övgü: Takımla gurur duyuyoruz
Feyzioğlu: Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır Feyzioğlu: Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır
Dorian kasırgası şimdi de Florida için tehdit oluşturuyor Dorian kasırgası şimdi de Florida için tehdit oluşturuyor
Hong Kong'daki protestocuların liderinden Tayvan'a çağrı Hong Kong'daki protestocuların liderinden Tayvan'a çağrı
Fuat Oktay, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti Fuat Oktay, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti
Trafo arkasındaki şüpheli ölümde yeni gelişme! Tutuklandı Trafo arkasındaki şüpheli ölümde yeni gelişme! Tutuklandı
Galatasaray'ın yeni transferleri ilk idmanına çıktı Galatasaray'ın yeni transferleri ilk idmanına çıktı
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin arazisine el koydu Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin arazisine el koydu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı
Üniversiteli Derya'nın feci sonu! Piknik dönüşü kazada öldü Üniversiteli Derya'nın feci sonu! Piknik dönüşü kazada öldü
Milli takımda Yusuf Yazıcı şoku Milli takımda Yusuf Yazıcı şoku
Başkan Erdoğan: Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı Başkan Erdoğan: Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı
Ankaragücü, Metin Diyadin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Ankaragücü, Metin Diyadin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Yüksekovalı genç, hurda malzemelerle drone yaptı Yüksekovalı genç, hurda malzemelerle drone yaptı
FETÖ’nün sözde Türkiye imamı Mesut Yıldırım, örgütü toplamak için dönmüş FETÖ’nün sözde Türkiye imamı Mesut Yıldırım, örgütü toplamak için dönmüş
Tunceli'de 3 terörist ve işbirlikçi tutuklandı Tunceli'de 3 terörist ve işbirlikçi tutuklandı
Ayakkabısını değiştirmek için aracı durdurdu... Sonrası korkunç Ayakkabısını değiştirmek için aracı durdurdu... Sonrası korkunç
"Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu" "Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu"
Deve sütü üretimi ve tüketimi projeyle artırılacak Deve sütü üretimi ve tüketimi projeyle artırılacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Eylül 2019 Salı 21:37:16 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 21:40:18

Hong Kong'daki protestocuların liderinden Tayvan'a çağrı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle aylardır süren protestoları organize eden grupların liderlerinden Joshua Wong, Tayvan halkının da gösteri yapması gerektiğini söyledi.

Hong Kong'da hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden Joshua Wong; "Tayvan, sokak protestolarıyla Hong Kong için desteğini ifade etmeli" açıklamasında bulundu.

Tayvan'ın Merkez Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Hong Kong’da hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden Joshua Wong, Tayvanlı yetkililerle görüşmek ve bazı etkinliklere katılmak üzere Tayvan'ı ziyaret ediyor.

Wong yaptığı basın toplantısında Hong Kong ve Tayvan'ın aynı kaderi paylaştığını belirterek, Tayvan'da da sokak protestolarının düzenlenmesi gerektiğine işaret etti. Wong, "Tayvan, sokak protestolarıyla Hong Kong için desteğini ifade etmeli." dedi.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ