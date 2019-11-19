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19 Kasım 2019 Salı 12:40:07 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 12:40:47

Hong Kong'da üniversitedeki protestocular kuşatma altında

Hong Kong Polytechnic Üniversitesinden 100 protestocu polis kuşatması altında bekliyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericilerin işgalini sürdürdüğü Polytechnic Üniversitesinden çıkan 600 protestocudan 18 yaşından büyük 400'ü gözaltına alındı.

Çin'in Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, haftalık Yürütme Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 200'ü 18 yaş altındaki 600 göstericinin, işgalin 3. gününe girdiği Polytechnic Üniversitesinden çıktığını söyledi.

Protestoculardan 400'ünün gözaltına alındığını belirten Lam, 18 yaşın altındakilerin ise gözaltına alınmadığını ancak daha sonra yargılamayla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Lam, tüm operasyonun barışçıl bir yolda sonlanması adına, geri kalan protestocuların da kampüsü en kısa zamanda terk etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Hong Kong'daki Çin askerlerinden yardım istenip istenmeyeceğine ilişkin soru üzerine Lam, hükümetinin durumla baş edebilme konusunda kendilerinden emin olduklarını ifade etti.

Polytechnic Üniversitesinde 100 protestocunun, polis kuşatması altındaki bekleyişi ise sürüyor.

Bir Japon vatandaşı gözaltında

Japonya Hükümet Sözcüsü Suga Yoşihide de gözaltına alınanlar arasında 20'li yaşlarında bir Japon vatandaşının da bulunduğunu açıkladı.

Japon medyası, söz konusu kişinin, Tokyo Tarım Üniversitesi öğrencisi Hikaru Ida olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, bu kişinin Hong Kong'da turist olarak bulunduğu bilgisini paylaştı.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Göstericiler, geçen hafta başında üniversite kampüslerini ve kent merkezlerini işgal etmişti.

Güvenlik güçleri, öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünün çoğunda kontrolü ele almış, işgal sadece Polytechnic Üniversitesinde devam etmişti.

Geçen hafta başında başlayan üniversite işgalleri nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana 4 binden fazla protestocu gözaltına alındı.

(AA)

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