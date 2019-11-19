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19 Kasım 2019 Salı 08:22:00 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 08:23:28

Hong Kong'da şiddet tırmanıyor

Hong Kong'da 5 ay önce başlayan ve hala devam eden protestolar, ülkenin yakın siyasi tarihinin en büyük krizlerinden birine dönüştü. Protestocular ve emniyet güçleri arasında çıkan çatışmalarda yüzlerce kişi yaralandı. 5 aydan uzun süredir siyasi krizin devam ettiği Hong Kong'da neler yaşanıyor?

TM Dijital Haber Merkezi

Çin'in Hong Kong özel yönetim bölgesinde 5 ay önce başlayan siyasi kriz, gün geçtikçe büyüyor. Polis ve protestocular arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede, şuana kadar yüzlerce kişi yaralandı.

5 aydan uzun bir süredir devam eden şiddet olaylarında protestocular son olarak Politeknik Üniversitesi kampüsünde toplanmış ve gösterilere bu noktadan devam etme kararı almışlardı. Polisin kuşattığı ve göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale ettiği Politeknik Üniversitesi kampüsünde 116 kişi yaralandı.

Yüzlerce kişinin yaralandığı ve ülkenin yakın tarihinin en büyük siyasi krizi olarak nitelendiren olayların çıkış nedeni ise, Hong Kong'un şüpheli kişileri Çin'e iadesine imkan tanıyan yasa tasarısını gündeme  getirmesiydi.

GÖSTERİCİLERİN TALEPLERİ

Pekin yönetiminin şeffaf olmadığı iddiasını savunan protestocular, Haziran ayında sokağa çıkarak gösterilere başlamıştı.

Haziran ayı itibariyle başlayan ve ilk etapta barışçıl olan gösterilerin Hong Kong yönetiminde 5 talepte bulunduğu belirtilmişti, "İade tasarısının kaldırılması, polis şiddeti için bağımsız soruşturma, protesto gösterilerinin, 'organize ayaklanma' suçu olarak tanımlanmaması, gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması, Hong Kong seçimlerinde genel oy hakkı tanınması."

POLİSİN AŞIRI GÜÇ KULLANIMI ŞİDDETİ TIRMANDIRDI

Barışçıl olarak başlayan protestoların ilerleyen süreç içerisinde şiddete dönüşmesinin arkasında yatan neden ise, polisin müdahale sırasında aşırı güç kullanımında bulunması.
İki protestocunun gerçek mermi ile öldürülmesi ile başlayan olayları, Çin yanlısı bir kişinin benzinle yakılması ile devam etti.

"PROTESTOCULARIN TALEPLERİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Şiddet olaylarının giderek tırmandığı bölgede Hong Kong lideri Lam yaptığı açıklamada, "Göstericiler şehri, geri dönüşü olmayan bir duruma soktu ve hükümet protestocuların taleplerini kabul etmeyecek." dedi.

ÇİN: GÖSTERİLER, TERÖRİZME İŞARET EDİYOR

Yüzlerce kişinin yaralandığı ve bir türlü dinmeyen olaylar hakkında Pekin yönetimi ise Hong Kong yönetiminden yana tavır aldı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaptığı açıklamalarda, gösterilerin, "terörizme işaret ettiğini" vurgulayarak, Hong Kong yönetiminin bir an önce şiddet sarmalını durdurması gerektiğini ifade etti.

 

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