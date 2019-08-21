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21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:00:09 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:04:00

Hong Kong'da oturma eylemli protestolar sürüyor

Hong Kong'da Yuen Long metro durağında geçen ay meydana gelen şiddet olayını hatırlatmak için oturma eylemi yapan göstericiler, polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yüzlerce kişi, geçen ay kimliği bilinmeyen bir grubun göstericilere uyguladığı şiddeti protesto etmek için oturma eylemi düzenledi.

Hong Kong'da yüzlerce kişi, haziranda başlayan geniş çaplı gösterilerin ardından 21 Temmuz'da metro ağının Yuen Long durağında bir grubun göstericilere uyguladığı şiddeti aynı durağı işgal ederek protesto etti.

Sosyal medya ağlarından Facebook ve Telegram'dan yaptıkları çağrılarla organize olan göstericiler, yerel saatle 19.00'da Yuen Long'da bir araya geldi. "Bağımsız Hong Kong, gangster polis" sloganı atan göstericiler, metronun bazı yerlerine 21 Temmuz'daki olaylara ilişkin fotoğraflar astı ve duvarlara tepki yazıları yazdı.

Polisin müdahale ettiği olayda göstericiler yangın tüplerini açarak karşılık verdi.

Kasklı, yüzleri çoğunlukla siyah maskeli ve siyah elbiseli protestocular, fotoğraf ve görüntülerinin alınmasına tepki göstererek yapılan röportajlarda isimlerini vermekten kaçındı.

"21 Temmuz olayını hatırlatmak için toplandık"

Adının "Galatsi" olduğunu söyleyen gösterici AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen ay, 21 Temmuz'da buradaki metro durağında bir şeyler yaşandı. İnsanlar yardım çağırdı, polisi aradı. Polisler cevap vermedi. İnsanlar dövüldü, incindi ve biz çok sinirliyiz. Sözde yaklaşık bir ay süren soruşturmadan sonra 7 kişi gözaltına alınmıştı. Hiçbiri mahkemeye çıkarılmadı. Bu yüzden buradayız. Burada geçen ay olanları hatırlamak ve unutturmamak için buradayız." ifadesini kullandı.

Kenny Ho da "Hong Konglular iade tasarısı ve hükümetin bazı eylemlerinden memnun değil, bu yüzden buradayız." dedi.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

(AA)

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