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30 Temmuz 2019 Salı 08:38:54 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 08:48:12

Hong Kong'da iki otobüs çarpıştı : 77 yaralı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde iki otobüsün çarpışması sonucu 77 kişi yaralandı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, çift katlı iki otobüs Hong Kong’un Tsuen Wan bölgesi yakınlarında bulunan Tai Lam Tüneli çıkışında çarpıştı. 

Kazada 77 kişi yaralanırken, otobüslerin birinin sürücüsü araçta mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarının başladığı bölgeye 26 ambulans, 15 itfaiye aracı sevk edilirken, yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı. 

Polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

AA

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