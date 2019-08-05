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05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:12:34 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:04:13

Hong Kong'da genel grev kararı nedeniyle havalimanında 200'den fazla uçuş iptal edildi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı devam eden gösterilerde bugün alınan genel grev kararı nedeniyle Hong Kong havalimanında 200'den fazla uçuş iptal edildi, bölgedeki metro seferlerinde aksamalar yaşandı.

"South China Morning Post"un haberinde, protestoların sürdüğü Hong Kong'da bugün genel grev kararı alan göstericilerin, sabah saatlerinden itibaren 15 metro durağını işgal ederek metro seferlerinde aksamalar yaşanmasına neden olduğu kaydedildi.

Haberde, Hong Kong Havalimanı çalışanlarının da greve dahil olması nedeniyle en az 209 uçuşun iptal edildiği, havalimanına ulaşımı sağlayan otobüs ve metro hatlarının yollarının kapatıldığı aktarıldı.

Öte yandan, genel grev kararı sonrası basına açıklamada bulunan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong'un güvenliği ve refahına yönelik düşüncelerle yapıldığını vurguladığı gösteriler nedeniyle şehrin "çok tehlikeli bir durumun eşiğinde" olduğunu söyledi.

Lam, istifa etmeyi düşünmediğini belirterek, "Şu noktada benim ya da çalışma arkadaşlarımdan birisinin istifa etmesinin durumu düzelteceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

İşçilerin, öğrencilerin ve diğerlerinin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine işaret eden Lam, 7 milyon kişinin yaşadığı bölgenin kaos ortamına dönüşmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, bölgedeki bazı kamu binalarının önüne barikatlar yerleştirildi.

ÇİN'E İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. ?

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor, ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısı taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde, bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

TASARI ASKIYA ALINMIŞTI

Baş Yönetici Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

(AA)

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