Hong Kong’ta sokaklar savaş alanına döndü! Göstericiler, polisi o silahla vurdu

Çin'e bağlı bulunan Hong Kong'tan Haziran ayı başından bu yana süren prostetolardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yaz başında başlayan ve kitlesel olarak protestolara neden olan suçluların iadesi yasa tasarısına karşı olan gösterici gruplarının kentin sokaklarını savaş alanına çevirmesine neden oluyor. Polislerle şiddetli çatışmalara giren göstericilerin kullandığı o akılalmaz silah çoğu emniyet personelinin vurulmasına ve yaralanmasına neden oluyor.

Dünyanın gözünü çevirdiği Hong Kong'da polis ve göstericiler kıyasıya çatışıyor, sokaklar savaş alanına döndü. Protestocular, polisi okla hedef alıyor. Çin'in egemenliğindeki ada kenti Hong Kong'da Pazar günü protestocular yeniden sokaklara çıktı. Çatışmaların merkezi ise, öğrencilerin işgali altındaki Polytechnic Üniversitesi...

Üniversite kampüsünde ise öğrenciler dev sapanların yanı sıra polise ok fırlattı. Ateşlenen oklardan biri, bir polisin bacağını deldi. Polisin paylaştığı fotoğraflarda, bacağa giren okun bir demir makasla kesildiği ve ekiplerin yaralı polise müdahale ettiği görülüyor.

Polis, üniversite önünde kurulan barikatları temizlemeye çalışırken öğrenciler tuğla fırlattı. Bunun üzerien üniversite çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Polislerin öğrencilerin üzerine mavi renkli tazyikli su sıktığı ve biber gazı kullandığı görüldü. Protestocular ise, polis araçlarına molotofkokteyli attı.

İlerleyen dakikalarda çatışma üniversite yakınındaki Cross-Harbour Tüneli'ne taşındı. Tünel girişindeki üst geçitten alevler yükseldi, tünele yaklaşan polis araçları yola dizili tuğlalar nedeniyle hareket edemedi. Bir haftadır okulların kapalı olduğu Hong Kong genelinde Pazartesi günü de hiçbir okul açık olmayacak.

Suçlular ve şüphelilerin Çin'e iade edilmek istenmesiyle bu yaz başında başlayan protesto dalgası, aylardır Hong Kong'u sarsıyor. Kentte polisin bir göstericiyi gerçek mermiyle kameralar önünde vurması ve protestolarda ilk ölümün gerçekleşmesi, tansiyonu zirveye çıkardı.

Hong Kong polisi, bu hafta içinde öğrencilerin işgal ettiği birçok üniversitede kontrolü yeniden ele aldı. İşgal sadece Polytechnic Üniversitesi'nde devam ediyor. Hafta başında başlayan üniversite işgalleri nedeniyle birçok üniversite 2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını duyurdu. Bunun üzerine yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrıldı.

7,4 milyon insanın yaşadığı Hong Kong'da, çatışmalar nedeniyle aylardır ulaşım ve diğer kamu hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri olan kentteki şirket çalışanları işlerine gidemiyor, esnaf kepenk açamıyor. Günlük rutinde hayatın 24 saat aktığı Hong Kong'da kent sakinleri, özellikle geceleri meydana gelen şiddet olaylarından kaçınmak için karanlık çökmeden evlerine dönmeyi tercih ediyor.

Zaman zaman çok sert müdahalelerde bulunan Hong Kong polisi, şimdiye kadar 3 bin 500'den fazla protestocuyu gözaltına almış durumda. Çin egemenliğindeki kentte gösterilerin patlak vermesine, Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilenlerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı yol açmıştı.

Hong Konglular bu yasanın Çin'deki Komünist Parti iktidarına muhalif olanlara da uygulanarak, muhaliflerin Çin'e gönderileceğine dair endişelerini dile getiriyordu.