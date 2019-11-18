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18 Kasım 2019 Pazartesi 11:31:48 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:32:26

Hong Kong Polytechnic Üniversitesindeki protestocular gözaltına alınıyor

Hong Kong'da göstericiler, işgal ettikleri Polytechnic Üniversitesini terk etmeye başladı. Hong Kong polisi, üniversiteden çıkan göstericileri gözaltına aldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yüzlerce protestocu, sabah Polytechnic Üniversitesi kampüsünden gözaltına alınma endişesiyle çıkmaya başladı ancak polisin biber gazlı müdahalesiyle karşılaşınca geri döndü. Hong Kong polisi, daha sonra işgal altındaki üniversiteden çıkan göstericileri, biber gazı ve copla müdahale ederek gözaltına aldı.

Üniversite dışındaki göstericiler ise gözaltıları engellemek için bölgedeki Nathan Yolu'nu trafiğe kapattı ve kendilerine biber gazıyla müdahale eden polislere kaldırım taşlarını fırlattı.

Yaralı bir kadın hakkında arama kararı

Öte yandan, Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, yaralı olan ve taşındığı ambulansa saldıran göstericiler tarafından ambulanstan alınan 20 yaşındaki bir kadın hakkında arama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Kadının yasa dışı bir toplantıya katıldığı için Nathan Yolu'nda gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, kadına yardım edenlerin "suçluya yardım" suçlamasıyla karşılaşacağı ifade edildi.

Açıklamada, polisin göstericiler ambulansı durdurduğunda havaya ateş açtığını ve olayda yaralanan olmadığı vurgulandı.

Polytechnic Üniversitesinde bir polis, dün protestocuların attığı okla yaralanmıştı.

Hong Kong polisi, üniversitedeki işgali "isyan" olarak nitelemişti.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da haziran ayında şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana yaklaşık 4 bin protestocu gözaltına alındı.

(AA)

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