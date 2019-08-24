Hong Kong’da sular durulmuyor! Yollar kapandı, metro seferleri iptal

  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
219 yıllık cami harabeye döndü 219 yıllık cami harabeye döndü
Avcılar'da şoke eden olay! Herkes onu arıyordu, yüzerek geri geldi Avcılar'da şoke eden olay! Herkes onu arıyordu, yüzerek geri geldi
Kızını GPS ile takip edip öldüren cani baba, 2 araca daha GPS yerleştirmiş Kızını GPS ile takip edip öldüren cani baba, 2 araca daha GPS yerleştirmiş
Senegal’in vahşi yaşam parkı 'Bandia Rezervi' Senegal’in vahşi yaşam parkı 'Bandia Rezervi'
Avrupalılar seyahatte kendi ülkesini tercih ediyor Avrupalılar seyahatte kendi ülkesini tercih ediyor
'Orta Asya'nın İsviçre'si' Kırgızistan 'Orta Asya'nın İsviçre'si' Kırgızistan
MHP İlçe Başkanı Savaş Ağca teknede çıkan yangında yaralandı MHP İlçe Başkanı Savaş Ağca teknede çıkan yangında yaralandı
Mihrişah Valide Sultan tarafından yapılan 219 yıllık cami bakımsızlıktan harabeye döndü Mihrişah Valide Sultan tarafından yapılan 219 yıllık cami bakımsızlıktan harabeye döndü
Korkunç! Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı Korkunç! Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı
Falcao'nun parası Yunus Akgün'den gelecek Falcao'nun parası Yunus Akgün'den gelecek
Trabzonspor transfer bilançosunu açıkladı Trabzonspor transfer bilançosunu açıkladı
6 yılda 12 kilo veren oyuncu Büşra Pekin, iğne ipliğe döndü 6 yılda 12 kilo veren oyuncu Büşra Pekin, iğne ipliğe döndü
Abdullah Ağar'dan Pençe 3 yorumu: Binlerce mağara var Abdullah Ağar'dan Pençe 3 yorumu: Binlerce mağara var
Konyaspor Galatasaray'ı 16 yıldır yenemiyor Konyaspor Galatasaray'ı 16 yıldır yenemiyor
Evde ölü bulunmuştu... Korkutan uyarı: Aralarında hızla yayılıyor! Evde ölü bulunmuştu... Korkutan uyarı: Aralarında hızla yayılıyor!
Dursun Özbek'ten Galatasaray'a haciz Dursun Özbek'ten Galatasaray'a haciz
Akdeniz tropikleşiyor, zehirli balıklar çoğalıyor Akdeniz tropikleşiyor, zehirli balıklar çoğalıyor
Galatasaray 97 gün sonra taraftarına kavuşuyor Galatasaray 97 gün sonra taraftarına kavuşuyor
'Güzel atlar ülkesi'ni ağaç ve taş heykellerle tanıtıyor 'Güzel atlar ülkesi'ni ağaç ve taş heykellerle tanıtıyor
Bünyan halısı ilmek ilmek geleceğe aktarılıyor Bünyan halısı ilmek ilmek geleceğe aktarılıyor
Bir Türk oyuncu daha Avrupa'ya gidiyor Bir Türk oyuncu daha Avrupa'ya gidiyor
Güney Koreli piyanist kariyerini Türkiye'de çiziyor Güney Koreli piyanist kariyerini Türkiye'de çiziyor
Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar avroyu aşan yatırım yaptı Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar avroyu aşan yatırım yaptı
En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve Esenyurt'ta En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve Esenyurt'ta

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:58:52 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:13:56

Hong Kong’da sular durulmuyor! Yollar kapandı, metro seferleri iptal

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesi tasarını protesto eden binlerce gösterici yolları doldurdu. Kwun Tong semtinden yürüyüşe başlayan binlerce protestocu, Kowloon Bay bölgesine ilerliyor. Bölgede birçok yol kapandı, metro seferleri iptal oldu.

Hong Kong’da 3 aydır suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı süren protestolar bugün de kentin birçok yerinde devam ediyor.

Bölgedeki Kwun Tong semtinde bulunan Tsun Yip Caddesi'nde yerel saatle 13.30’da başlayan gösterilere katılan binlerce kişi “Bağımsız Hong Kong, Demokrasi şimdi” sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

Kentteki birçok yolun kapandığı ve metro istasyonlarının iptal ettiği gösteride polis ekipleri protestocuların önceden belirlenen güzergahın dışına çıkmaması için hazır bulundu.

Güvenlik güçlerine “gangster polis” diye tepki gösteren protestocular, plastik bariyer, bambu ağaçları ve çöp kutularıyla polise karşı barikat kurdu.

Protestocular, hükümetin suçluların iadesi tasarısının tamamen iptal edilmesini de içeren 5 talebe karşılık vermesi çağrısında bulundu. 

Protestoların yerel saatle 19.00’da sona ermesi planlanıyor.

Gaz maskesi, işçi veya sporcu kaskları, tıbbi maskeler, dizlik gibi ekipmanları bulunan göstericilerin bazılarının ise tanınmamak için yüzlerini tamamen kapattığı görülüyor. 

Bölgede geçmiş protestolarda açılan ABD ve İngiltere bayrakları 12. haftasında protestolarda da sahneye çıktı.

Aylardır süren protestolar halk arasında da gerginliği artırmış durumda. Kentte hafta içi hükümet karşıtı üç protestocu bıçaklanmıştı. 

Göstericiler bu olaya ilişkin polis ve hükümetin bu tür olaylara göz yumduğunu savunarak bu tür olayların kasıtlı şekilde meydana gelmesine izin verdiğini ileri sürüyor.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ