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21 Aralık 2019 Cumartesi 17:41:17 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 17:41:46

Honduras'ta hapishanede çıkan isyan sırasında 18 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Honduras'ta bir hapishanede çıkan isyanda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Honduras'ta bir hapishanede çıkan isyanda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hükümetin birkaç gün önce ülkedeki hapishane yönetimi sisteminde acil durum ilan ederek, cezaevlerindeki sivil yönetimleri asker ve polislerin liderliğindeki özel bir komisyonla değiştirme kararı sonrası, Atlantida bölgesindeki Tela kentinde bir hapishanede isyan çıktı.

Yeni hapishane komuta sistemi sözcüsü Jose Coello, isyan çıktığında yeni komisyonun Tela hapishanesinde henüz göreve başlamadığını belirtti.

Coello, 18 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı isyanı bastırmak için Tela'ya güvenlik güçleri sevk edildiğini, isyanla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Honduras hapishanelerini asker ve polislerin devralması sürecinin en az 6 ay sürmesi bekleniyor. Yetkililer, bu süre içinde hapishanelerdeki yolsuzluk ve şiddetin kökünü kazımak istiyor.

(AA)

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