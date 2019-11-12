Hollywood'u yasa boğan ölüm

ÖDEV YAPARKEN FENALAŞTI

ABD'de birçok tiyatroda ve televizyon programında rol alarak şöhrete kavuşan 13 yaşındaki Laurel Griggs, hayatını kaybetti. Salı günü yaşamını yitiren Griggs'in ölüm nedeni hafta sonu belli oldu. Ailesiyle birlikte yaşadığı Stuyvesant Town’daki evde bilgisayar karşısında ödevini yaparken nefes alma güçlüğü çeken Griggs, bir anda fenalaştı. Babası Andy Griggs’e, “İyi hissetmiyorum” diyen genç kız hemen hastaneye götürüldü. Astım krizi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakıma alınan Laurel Griggs, doktorların tüm çabalarına rağmen 4 saat sonra hayatını kaybetti.

Griggs, ilk olarak 6 yaşındayken, ünlü oyuncu Scarlett Johansson’la birlikte Broadway’de sahneye çıktı.