Hollanda'ya imaj operasyonu

ÖNYARGIDAN KURTARACAK

Amsterdam merkezli yayın kuruluşu Adformatie, Hollanda'nın ülke ismi olarak resmen 'Netherlands' adını kullanma kararı alındığını duyurdu. Söz konusu kararın, Hollanda isminin uyuşturucu ve Red Light Sokağı’yla özdeştirilmesi sebebiyle alındığı bildirildi. Netherlands adının resmi olarak kullanılmasıyla ülkeyle özdeştirilen önyargıların sona ereceği düşünülüyor.

PEK KABUL GÖRMÜYORDU

Netherlands dünya genelinde kullanılıyor olsa da, bu isim ülkenin resmi adı olarak kabul edilmiyordu. Yeni isim, Eurovision gibi uluslararası etkinliklerde aktif şekilde ön plana çıkarılacak. Geçen mayısta İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda “Arcade” isimli şarkıyla Hollanda birinci olmuştu. 2020 Eurovision Şarkı Yarışması, Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak.