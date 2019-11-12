12 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 23:02:40
Hollanda'dan zoraki destek
Katıldığı bir televizyon programında Ankara’nın DEAŞ’lıları, vatandaşı oldukları ülkelere iade etmesine destek veren Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, "Türkiye'de suç işlememiş kişilerin, Türkiye'de yargılanmasına zorlayamazsın" dedi.
Teröristlerin gönderilmesine ilişkin kararın Ankara’ya ait olduğuna vurgulayan Blok, “Türkiye’yle yoğun görüşmeler yaptık ve yapıyoruz. Gönderildikleri zaman bunu bize bildirmelerini istedik ki; biz de burada onları havalimanında tutuklayıp yargılayabilelim” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Hollanda'da mahkeme, DEAŞ'a mensup kadınların çocuklarının, ülkeye dönüşünü kabul etmesi gerektiğine hükmetti.
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