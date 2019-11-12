Hollanda'dan zoraki destek

Teröristlerin gönderilmesine ilişkin kararın Ankara’ya ait olduğuna vurgulayan Blok, “Türkiye’yle yoğun görüşmeler yaptık ve yapıyoruz. Gönderildikleri zaman bunu bize bildirmelerini istedik ki; biz de burada onları havalimanında tutuklayıp yargılayabilelim” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Hollanda'da mahkeme, DEAŞ'a mensup kadınların çocuklarının, ülkeye dönüşünü kabul etmesi gerektiğine hükmetti.