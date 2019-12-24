Hollanda'dan ABD'ye rest: Ne yapacağımızı siz söyleyemezsiniz!

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok Hollanda Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, ABD de dahil olmak üzere yabancı bir hükümetin Hollanda'ya enerji kaynaklarını nereden temin edeceğini söyleyebileceği bir senaryoyu eleştirdi.

Blok Washington’ın Kuzey Akım-2'deki duruşu hakkında yorum yapması istendiğinde gazeteye şu yanıtı verdi:

"RUSYA İLE NORMAL İİLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ"

“Hollanda enerji kaynakları için bir ülkeye bağımlı olmamalıdır. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca LNG yani sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik etmekten mutluluk duyar. Rotterdam'da büyük bir LNG terminali var. Tedarik tamam ancak başka bir ülke bize enerjimizi nereden alacağımızı söyleyemez."

Rusya hakkında konuşan Stef Blok, ülkeye karşı yaptırımların gerekli olduğunu ancak ülkesinin Moskova ile normal bir ilişki kurmak istediğini söyledi.