  • Bist 100
    113245
  • Dolar
    5,9489
  • Euro
    6,6044
  • Altın
    284,9650
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bebeklerde kazaya bağlı 100 ölümden 7'si nefes borusuna kaçan yabancı cisimden Bebeklerde kazaya bağlı 100 ölümden 7'si nefes borusuna kaçan yabancı cisimden
Kalp hastalarına soğuk ve rüzgarlı hava uyarısı Kalp hastalarına soğuk ve rüzgarlı hava uyarısı
Avda domuzların saldırısına uğrayan avcı canını zor kurtardı! İşte o anlar... Avda domuzların saldırısına uğrayan avcı canını zor kurtardı! İşte o anlar...
Kayseri TOKİ başvuru şartları neler? Kayseri TOKİ 2020 evleri nerede yapılıyor? Kayseri TOKİ başvuru şartları neler? Kayseri TOKİ 2020 evleri nerede yapılıyor?
Prof. Dr. Kemaloğlu: Altın Orda Türk halklarının ortak mirasıdır Prof. Dr. Kemaloğlu: Altın Orda Türk halklarının ortak mirasıdır
Derviş Zaim'den genç yönetmenlere 'Hata yapmaktan korkmayın' tavsiyesi Derviş Zaim'den genç yönetmenlere 'Hata yapmaktan korkmayın' tavsiyesi
Avda domuzların saldırısına uğrayan avcı canını zor kurtardı! İşte o anlar... Avda domuzların saldırısına uğrayan avcı canını zor kurtardı! İşte o anlar...
Brezilyalı yıldız Süper Lig devlerine haber gönderdi Brezilyalı yıldız Süper Lig devlerine haber gönderdi
Sinan Aygün: 25 milyon lira verseydim inşaatım mühürlenir miydi? Sinan Aygün: 25 milyon lira verseydim inşaatım mühürlenir miydi?
EYT'de son durum nedir? EYT son dakika gelişmeleri bugün haberimizde EYT'de son durum nedir? EYT son dakika gelişmeleri bugün haberimizde
Radamel Falcao'ya sürpriz talip! Resmen duyurdular... Radamel Falcao'ya sürpriz talip! Resmen duyurdular...
Hollanda'dan ABD'ye rest: Ne yapacağımızı siz söyleyemezsiniz! Hollanda'dan ABD'ye rest: Ne yapacağımızı siz söyleyemezsiniz!
İzmir'de kuyumcu soyan hırsızlar 2 kişiyi silahla yaraladı İzmir'de kuyumcu soyan hırsızlar 2 kişiyi silahla yaraladı
Karadeniz'de orman yangınlarının sayısı 69'a ulaştı! Yangınlar sabotaj mı? Karadeniz'de orman yangınlarının sayısı 69'a ulaştı! Yangınlar sabotaj mı?
2020 memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı son gelişmeler neler? 2020 memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı son gelişmeler neler?
Şeyma Subaşı, "Yuva yıktın mı?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı Şeyma Subaşı, "Yuva yıktın mı?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Borsa İstanbul yılın en yüksek seviyesini gördü Borsa İstanbul yılın en yüksek seviyesini gördü
Çinliler Kur'an-ı Kerim'i değiştiriyor! Çin, Kur'an ve İncil'in Komünist Parti ideolojisine göre yeniden yazılması için harekete geçti Çinliler Kur'an-ı Kerim'i değiştiriyor! Çin, Kur'an ve İncil'in Komünist Parti ideolojisine göre yeniden yazılması için harekete geçti
İşte 2020 model Galatasaray! Terim revizyona gidiyor İşte 2020 model Galatasaray! Terim revizyona gidiyor
UBER Mağdurları Platformu, UBER'e tazminat davası açmaya hazırlanıyor UBER Mağdurları Platformu, UBER'e tazminat davası açmaya hazırlanıyor
2020 AGİ parası ne kadar olacak? 2019'da AGİ ne kadar ödendi? 2020 AGİ parası ne kadar olacak? 2019'da AGİ ne kadar ödendi?
Roma'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi Roma'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi
LGS Aralık ayı örnek soruları 2020 nasıl? 2020 LGS Aralık ayı örnek sorular yayında! LGS Aralık ayı örnek soruları 2020 nasıl? 2020 LGS Aralık ayı örnek sorular yayında!
Ceren'in katilinden şeytani bir plan daha! Ceren'in katilinden şeytani bir plan daha!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Aralık 2019 Salı 11:07:05 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 11:14:00

Hollanda'dan ABD'ye rest: Ne yapacağımızı siz söyleyemezsiniz!

Kuzey Akım-2 projesine yönelik ABD'nin Almanya ve Hollanda gibi ülkeleri yaptırım ile tehdit etmesi sonrası Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, "Başka bir ülke bize enerjimizi nereden alacağımızı söyleyemez." dedi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok Hollanda Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, ABD de dahil olmak üzere yabancı bir hükümetin Hollanda'ya enerji kaynaklarını nereden temin edeceğini söyleyebileceği bir senaryoyu eleştirdi.

Blok Washington’ın Kuzey Akım-2'deki duruşu hakkında yorum yapması istendiğinde gazeteye şu yanıtı verdi:

"RUSYA İLE NORMAL İİLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ"

“Hollanda enerji kaynakları için bir ülkeye bağımlı olmamalıdır. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca LNG yani sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik etmekten mutluluk duyar. Rotterdam'da büyük bir LNG terminali var. Tedarik tamam ancak başka bir ülke bize enerjimizi nereden alacağımızı söyleyemez."

Rusya hakkında konuşan Stef Blok, ülkeye karşı yaptırımların gerekli olduğunu ancak ülkesinin Moskova ile normal bir ilişki kurmak istediğini söyledi.

 

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ