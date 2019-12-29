Hollanda'da katledilen sivil halk için "İdlib'i kurtar" gösterisi düzenlendi
Hollanda'da, Rusya ve katil Esed'in İdlib kentindeki sivillere yönelik bombalı katliamı protesto edildi. Göstericiler ellerinde "İdlib'i kurtar", "Suriye'deki savaşı durdur", "Zaman doldu, Putin ve Esed'i savaş suçlarından yargı önüne çıkar" yazılı dövizleriyle savaş suçu işleyen Putin ve Esed'e tepki gösterdi.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırılar protesto edildi.
Suriyeliler tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, Esed rejimi ve Rusya karşıtı sloganlar attı, İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.
"İdlib'i kurtar", "Suriye'deki savaşı durdur", "Zaman doldu, Putin ve Esed'i savaş suçlarından yargı önüne çıkar" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İdlib'de ve Suriye'nin diğer illerinde yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdi.
"ESED VE PUTİN DEFOL"
Göstericiler, "İdlib'i bombalamayı durdur", "Esed ve Putin defol" ve "Özgür Suriye" sloganları attı.
Mumlarla "İdlib'i kurtar" ifadesinin yazıldığı gösteride Suriye'de bazı katliamlarda yaşananlar canlandırıldı.
AA
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