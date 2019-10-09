Hizbullah Pentagon’u hack'ledi

Ekranlar, CNN kanalı açıkken bir anda karardı, ardından televizyonlarda ‘Hizbullah’ yazısı belirdi. Birkaç dakika sonra yayın tekrar geldi. O anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Pentagon muhabirleri, Hizbullah'ın başarılı bir hack operasyonu gerçekleştirmiş olabileceğine yönelik mesajlar paylaştı. Savunma Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.