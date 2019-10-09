09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 23:30:53
Hizbullah Pentagon’u hack'ledi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasındaki televizyonlar, Hizbullah tarafından hack'lendi.
Ekranlar, CNN kanalı açıkken bir anda karardı, ardından televizyonlarda ‘Hizbullah’ yazısı belirdi. Birkaç dakika sonra yayın tekrar geldi. O anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Pentagon muhabirleri, Hizbullah'ın başarılı bir hack operasyonu gerçekleştirmiş olabileceğine yönelik mesajlar paylaştı. Savunma Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
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