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05 Ocak 2020 Pazar 19:48:20 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 20:21:43

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Süleymani'nin öldürülmesine karşılık en adil kısas uygulanacak

Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütü lideri Hasan Nasrallah, Süleymani'nin öldürülmesine karşılık en adil kısasın uygulanacağını söyledi ve "Süleymani'yi öldüren ABD askerlerinin bedel ödeyeceğini" belirtti. Nasrallah, Kasım Süleymani’nin öldürülmesini İsrail’in istediğini öne sürdü. Ayrıca, Kasım Süleymani'nin 1 Ocak'ta kendisini ziyaret ettiğini ve ABD'deki gazetelerde hakkında çok yazılar yazıldığı konusunda Süleymani'ye uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

ABD ASKERLERİ BEDEL ÖDEYECEK

Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütü Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "Süleymani'yi öldüren ABD askerlerinin bedel ödeyeceğini" belirtti.

Örgüt lideri Nasrallah, Lübnan'da Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde, ABD'nin hava saldırısı sonucu öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için düzenlenen törene hitaben televizyon konuşması yaptı.

'KASIM SÜLEYMANİ'Yİ UYARDIM'

Kasım Süleymani'nin 1 Ocak'ta kendisini ziyaret ettiğini ifade eden Nasrallah, ABD'deki gazetelerde kendisine ilişkin çok yazılar yazıldığı konusunda Süleymani'yi uyardığını kaydetti.

Nasrallah, Süleymani'nin çok sayıda suikast girişiminden sonra ABD'deki seçimler ve bölgesel gelişmeler ışığında aleni bir saldırıyla öldürüldüğüne dikkati çekti.

'ABD PETROL KUYULARINI ELE GEÇİRMEK İSTİYOR'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'taki petrol kuyularını ele geçirmek istediğini belirten Nasrallah, ABD'nin bölgede kendisine karşı çıkan bir devlet istemediğini savundu.

Nasrallah, Süleymani'ye yönelik suikastın bağımsız bir olay olmadığını ve Amerikalıların bölgede yeni bir savaş açtıklarını öne sürdü.

Sekreter Nasrallah, Süleymani ve Mühendis'in öldürüldüğü Bağdat'taki hava saldırısına karşı ABD'nin bölgedeki askeri varlığına son verme çağrısında bulundu.

Süleymani suikastından sonra İran yönetiminin bölgedeki müttefiklerinden bir talepte bulunmadığını aktaran Nasrallah, "direniş gruplarından", Süleymani'nin ölümüne karşı kısas uygulama kararı alan olursa bunun kendi iradeleri olduğunu ifade etti.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE KARŞILIK EN ADİL KISAS UYGULANACAK

Süleymani ve Mühendis'i öldüren ABD askerlerinin bedel ödeyeceğini söyleyen Nasrallah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trump ve yönetimi, Amerikan askerlerinin cenazeleri ülkelerine gönderildiğinde kaybettiklerini anlayacaklar. Süleymani'nin öldürülmesine karşı uygulanacak en adil kısas, ABD'nin bölgemizdeki askeri varlığı, askeri üsleri ve savaş gemileri ile her Amerikan subay ve askerine yönelik olacaktır. Bu konuşmalarımızla Amerikalı sivilleri kastetmiyoruz."

'SÜLEYMANİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİNİ İSRAİL İSTEDİ'

Hasan Nasrallah, Kasım Süleymani’nin öldürülmesini İsrail’in istediğini öne sürerek, "ABD ve İsrail bölgenin dosyalarını incelediklerinde, Suriye, Irak, Yemen, Afganistan ve direnişin her ekseninde, her yerde onlara karşı koyan bir adam buldular, Kasım Süleymani'yi buldular. İsrail, Süleymani'yi var olan en tehlikeli adam olarak görüyordu ve İsrail onu öldürmeye cesaret edemedi, bu yüzden onu öldürmek için ABD'ye başvurdu. Amerikalılar İran'ın korkacağını ve geri çekileceğini umuyor" diye konuştu.

(AA-DHA)

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