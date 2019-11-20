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20 Kasım 2019 Çarşamba 11:47:12 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 11:47:58

Hitler'in doğduğu ev, polis merkezine dönüştürülüyor

Avusturya, Adolf Hitler'in doğduğu Braunau am Inn kentindeki evi polis merkezine dönüştürme kararı aldığını duyurdu. Binanın Nazi dönemini çağrıştırmaması adına bu dönüşümün belirgin bir işaret olacağı belirtildi.

Adolf Hitler’in doğduğu evin akıbetine dair yıllar boyu süren belirsizlik ve tartışmanın ardından Avusturyalı yetkililer, binanın polis merkezine dönüştürüleceğini duyurdu. Yetkililer, binanın Neonazi ve aşırı sağcıların için bir çeşit kutsal mekâna dönüşmemesi için böyle bir karar aldı.

İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, bu dönüşümle ‘mutlak bir işaret’ verileceğini savundu. Peschorn, binanın dönüşümü için AB çapındaki mimarları proje sunmaya davet edeceklerini de belirtti.

Avusturya hükümeti, evin sahibi Pommer ailesine, kamusallaştırma kararına için 900 bin dolar ödeyecek.

Adolf Hitler, 20 Nisan 1889'da Avusturya-Almanya sınırına yakın olan binanın en üst katında kiralanmış bir odada doğmuş ve 3 yaşına kadar burada yaşamıştı. Nazi yönetimi sırasında birçok turistin uğradığı ev adeta bir tapınağa dönüştürülmüştü.

Pommer ailesi tarafından satın alınan ve 1972'den beri devlete kiralanan ev, uzun yıllar kültür merkezi, kütüphane, banka şubesi, okul ve atölye olarak kullanılmıştı. Aile evi satmak istemezken, tadilata da izin vermiyordu.

2017'de Avusturya Anayasa Mahkemesi, Hitler’in doğduğu evin devlet tarafından kamulaştırılmasına izin veren yasayı onaylamıştı.

(Sputnik)

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