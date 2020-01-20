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20 Ocak 2020 Pazartesi 10:29:04 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 11:23:56

Hindistan'ın palm yağı kısıtlamasına karşı Malezya'dan açıklama: Böyle bir misilleme yapacak kadar gücümüz yok

Malezya, Hindistan'ın palm yağı kısıtlamasına misilleme yapmayacağını yapmayacak. Bu sorunun çözümü için alternatif yollar arayacaklarını belirten Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Böyle bir misilleme yapacak kadar gücümüz yok" ifadelerini kullandı.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Hindistan'ın bazı politikalarına eleştirilerinden ötürü Malezya'dan palm yağı ithalatını kısıtlama kararına ticari misillemede bulunmayacaklarını açıkladı.

"GÜCÜMÜZ YOK"

Başbakan Mahathir, basına yaptığı açıklamada, Hindistan'ın palm yağı kısıtlamasına karşılık bu ülkeye ihracatın kesilmeyeceğini belirterek, "Böyle bir misilleme yapacak kadar gücümüz yok." dedi.

Her zaman diyaloğa açık olduklarını vurgulayan Mahathir, "Bu sorunun üstesinden gelmek için başka yollar bulmalıyız." ifadesini kullandı.

HİNDİSTAN'IN MÜSLÜMAN GÖÇMENLER KARARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Malezya Başbakanı, geçen ay Kuala Lumpur Zirvesi'nin kapanışında düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen vatandaşlık yasasını eleştirmişti.

Söz konusu yasanın insan haklarına aykırı olduğuna işaret eden Mahathir, yasanın ülkedeki barışı bozduğunu savunmuştu.

ELEŞTİRİLERİN ÜZERİNE HİNDİSTAN AMBARGO KOYMUŞTU

Mahathir'in eleştirileri üzerine Hindistan Ticaret ve Endüstri Bakanlığı, 9 Ocak'ta yayımladığı bildiride, Malezya palm yağını yasaklı ürünler listesine koymuştu.

Kararın ardından geçen hafta açıklama yapan Mahathir, palm yağı boykotunun gerçeklerin konuşulmasını engelleyemeyeceğini belirterek, "Yanlışların yapılmasına müsaade eder ve sadece parayı düşünürsek daha çok yanlış yapılır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

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