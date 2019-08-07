Hindistan'ın kararı sonrası Pakistan'dan kritik hamle

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir "Cammu Keşmir"e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı. Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

PAKİSTAN HAREKETE GEÇTİ

Hindistan'ın tek taraflı kararı sonrası Pakistan'dan önemli bir adım geldi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın geçtiği habere göre Pakistan, Hindistan ile olan diplomatik ilişkilerini aza indirgeyecek ve ikili ticareti askıya alacak.

Açıklamada, Pakistan'ın "Cammu Keşmir" meselesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) götüreceği belirtildi.

Ayrıca Başbakan Imran Khan'ın Pakistan ordusuna "ihtiyatlı bir şekilde devam etmesini" söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

(Haber7)