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27 Şubat 2020 Perşembe 13:45:56 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 14:11:27

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de saldırıya uğrayan Muhammed Zübeyir, dehşet anlarını anlattı

Hindistan'da Müslümanlar bilinçli olarak hedef alınıyor. Yeni Delhi'nin kuzeydoğu bölgelerinde Hindular ve Müslümanları karşı karşıya getiren 4 gündür devam eden gösterilerde, 34 kişi yaşamını yitirdi. Çıkan olaylar vahşete dönüşürken sokakta bir anda çetelerin saldırısına uğrayan ve yayınlanan fotoğrafla dünyayı dehşete düşüren Muhammed Zübeyir yaşadıklarını anlattı.

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

MÜSLAMANLARA DİNİ IRKÇILIK

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

VATANSIZ BIRAKILACAKLAR

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

HİNDU ÇETELER ÖLDÜRESİYE DÖVÜYOR

Protestolar neredeyse sokak vahşetine dönüşmüş durumda. Yeni Delhi'de Hindu çeteler sokakta gördükleri Müslümanlara saldırıyor ve ölesiye dövüyor.

"MÜSLÜMAN OLDUĞUMU ANLADILAR..."

İşte o anlardan biri fotoğraflandı ve bu vahşetin fotoğrafı dünyayı şoke etti. Hindu çetelerin saldırısına uğrayan o fotoğraftaki kişi 37 yaşındaki Muhammed Zübeyir'di. Zübeyir ilk kez yaşadıklarını bu sözlerle anlattı;

"O gün yalnızca sokakta yürüyordum. Benim yalnız olduğumu gördüler, şalvarımdan ve sakalımdan Müslüman olduğumu anladılar.  Bir anda etrafımı sardılar. O an öleceğim sandım. Bana vahşice vurup sloganlar atıyorlardı. İnsanlık bunun neresinde?"

Neyse ki Zübeyir, öldüresiye dövüldü ancak hindu çetelerin elinden kurtulan şanslı insanlardan oldu. Zübeyir'in vahşi bir grup arasında kaldığını gören birkaç kişi onu kurtardı ve kalabalıkta kayboldular.

Hürriyet

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