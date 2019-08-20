Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya: Cammu Keşmir'de 200'den fazla okul yeniden açıldı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi ve bölgeyi Cammu Keşmir ile Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin bu kararının idari nitelikte olduğunu ve iyi yönetişimi geliştirmeyi amaçladığını dile getiren Bhattacharyya, Anayasa'nın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370'inci maddesinin operasyonel olmayan bazı hükümlerinin kaldırılarak dezavantajlı bölgelere sosyoekonomik adalet sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Bhattacharyya, Cammu Keşmir'in yeniden düzenlenmesinin sıra dışı bir olay olmadığına işaret ederek, 1953'ten beri ve en son 2014'te eyaletler ile birlik topraklarının çeşitli şekillerde düzenlendiğini anlattı.

"HİNDİSTAN SON KARARINDAN BİR ÇOK ÜLKEDEN DESTEK ALDI"



Anayasa'nın 370'inci maddesindeki değişikliklerin benzersiz veya sıra dışı olmadığını, Cammu Keşmir eyaletinin Hindistan'a entegrasyon sürecini yansıtan normal bir süreç olduğunu ifade eden Bhattacharyya, şöyle devam etti:

"370'inci maddedeki değişiklikler, Hindistan'ın bir iç meselesidir. Hindistan, hukukun üstünlüğüyle olgun bir demokrasidir. Hindistan son kararında, bazı Müslüman ülkeler de dahil olmak üzere, birçok ülkeden destek aldı çünkü Hint Birliği'nin laik bir devlet olduğunun farkındalar. Müslümanlara veya diğer topluluklara ait konularla ilgili olan hikayeler geçerli değil."

Bhattacharyya, Keşmir'de kişiler üzerindeki kısıtlamaların düzenli olarak kaldırıldığına, böylece toplumun günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Elbette tüm devlet daireleri açık, tüm kamu hizmetleri mevcut ve çok sayıda kişi, bayram kutlamalarını rahatça yaptı. Geçen hafta sonu boyunca insanların birbirleriyle iletişim kurabilmesi için telefon hatları açıldı. Bugün Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da 200'den fazla okul yeniden açıldı."

HİNDİSTAN CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRDI



Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

(AA)