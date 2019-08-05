Hindistan'dan ülkesine iade edilen Maldivler'in eski Devlet Başkanı Yardımcısı tutuklandı

Yerel basındaki haberlere göre, sığınma talebi reddedildikten sonra Maldivler polisi tarafından teslim alınarak ülkesine dönen Adeeb, gözaltına alındı.



Başkent Male'de çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Adeeb, başka bir mahkemenin kararıyla tutuklanarak Dhoonidhoo Cezaevi'ne götürüldü.



Adeeb, geçen hafta Hindistan'ın güneyindeki Tuticorin Limanı'na tekneyle gelmiş ve sığınma talep etmişti. Hindistan, Adeeb'in talebini geçerli belgeleri olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.



PASAPORTUNA EL KONULMUŞTU



Maldivler polisi, çarşamba günü "devletin parasını zimmetine geçirmek" suçundan sorgulanması gereken Adeeb'in emniyete gelmediğini, ülkeden kaçtığını açıklamıştı.



Adeeb'in pasaportuna, dahil olduğu davalar nedeniyle el konulmuştu.



Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'a ait teknede 2015'te meydana gelen patlamayı düzenlediği ve yolsuzluk suçlamalarıyla Adeeb'e verilen 33 yıl hapis cezası kararını mayısta bozmuştu.

(AA)